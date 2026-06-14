El empate 1-1 entre Brasil y Marruecos ha generado dudas sobre el equipo de Carlo Ancelotti.
La periodista brasileña Fernanda Gentil consultó a la leyenda Romario, pero recibió una respuesta incómoda y dura que no esperaba.
El empate 1-1 entre Brasil y Marruecos ha generado dudas sobre el equipo de Carlo Ancelotti.
La periodista brasileña Fernanda Gentil consultó a la leyenda Romario, pero recibió una respuesta incómoda y dura que no esperaba.
Como muchos que aún ven a la selección brasileña como inigualable, le pregunté a Gentil Romário: «¿Te parece que el empate con Marruecos es una derrota?».
La filosa respuesta del campeón del Mundial 1994 se viralizó y generó debate en Brasil: «¿Un empate en el primer partido del Mundial contra Marruecos? Solo quien no entiende de fútbol, como tú, lo pensaría».
La preocupación del Real Madrid y el Barcelona... Un revés para la estrella argentina antes del partido contra Argelia.
Romario añadió: «Marruecos, en mi opinión, ha demostrado sin duda un fútbol mejor, más directo y con una mejor distribución...».
Sin embargo, la periodista lo interrumpió para cambiar de tema. Mundo Deportivo comentó: «¿Fue una coincidencia o una venganza contra él (tras dejarla en evidencia)?».