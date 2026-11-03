El Paris Saint-Germain provocó una sorpresa mayúscula en el estadio de Villarreal, después de necesitar solo 17 minutos para marcar cuatro goles durante el enfrentamiento entre ambos equipos en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, firmando un récord sin precedentes en la historia de la competición.
La estrella portuguesa João Neves abrió la fiesta goleadora en el minuto nueve, y después Désiré Doué añadió el segundo tanto en el minuto 12.
Un minuto después, los visitantes volvieron a sacudir las redes, esta vez de la mano de Senny Mayulu, mientras que Fabián Ruiz cerró el póquer en el minuto 17.