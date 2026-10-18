AFP
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VÍDEO: Phil Foden lleva un plátano hinchable a la entrevista posterior al partido y lanza un mensaje desafiante sobre el veredicto de culpabilidad de la Premier League tras la victoria del Manchester City ante el Ipswich
El Manchester City mantiene su inicio perfecto pese a las turbulencias extradeportivas
El Manchester City se impuso por 3-2 al Ipswich Town en el Etihad Stadium y mantuvo su pleno de victorias en el campeonato nacional. Fue su primer partido de liga en casa desde que se confirmó que el club había sido declarado culpable de infringir 114 normas financieras de la Premier League entre 2009 y 2018.
Foden abrió el marcador al comienzo de la primera parte, aunque Daizen Maeda restableció rápidamente la igualdad para los visitantes. Después, Erling Haaland marcó dos goles para dar el control del partido a los locales, antes de que un penalti transformado por Zian Flemming en el minuto 90 asegurara un final tenso.
Pese a las distracciones ajenas al terreno de juego, el nuevo entrenador Enzo Maresca ha dirigido al equipo en siete victorias consecutivas en la Premier League. Esta racha perfecta supone el mejor inicio de un entrenador recién nombrado en la historia de la Premier League y garantiza que el City termine el fin de semana en lo más alto de la tabla.
Tras el pitido final, Foden atendió a los medios mientras sostenía un plátano hinchable, un objeto adoptado por los aficionados para mostrar su desafío en medio de la batalla legal en curso. El centrocampista recalcó que la plantilla permanece completamente al margen de la resolución sobre las infracciones financieras y del posterior proceso de apelación.
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Foden resta importancia a las distracciones en el vestuario
«No nos ha afectado en absoluto», declaró Foden a Sky Sports. «Nos hemos mantenido unidos, hemos hecho lo que hacemos siempre, nos hemos centrado en los partidos uno a uno y hemos sido nosotros mismos. Creo que lo hemos hecho muy bien.
»Tenemos gente con mucho carácter y líderes en el vestuario. Nada ha cambiado. Estamos plenamente concentrados e intentamos hacer todo lo posible por nuestros aficionados».
En declaraciones por separado a los medios del club sobre el objeto hinchable, Foden bromeó: «Creo que voy a regalarle uno a mi hijo. Creo que quería uno, así que ahora puedo dárselo».
El conjunto de Manchester atraviesa un periodo turbulento fuera del terreno de juego tras el demoledor veredicto de la Premier League. Las acusaciones, formuladas inicialmente en febrero de 2023, han ensombrecido sus logros de la era moderna, aunque el club niega rotundamente haber cometido irregularidad alguna y ha presentado un recurso formal.
- Getty Images Sport
Dobles enfrentamientos decisivos en copa y liga
El equipo de Maresca centra ahora su atención en Europa, donde su próximo compromiso será un duelo de Champions League contra el AEK de Atenas. Tras ese partido, el City visitará al Aston Villa en la Premier League.
Después cerrará un apretado calendario de octubre con dos exigentes partidos contra el Brighton. El City se enfrentará primero al Brighton en la cuarta ronda de la FA Cup antes de volver a medirse con él en liga.
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