AFP
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VÍDEO: Phil Foden lleva un plátano hinchable a la entrevista posterior al partido y lanza un mensaje desafiante ante el veredicto de culpabilidad en la Premier League tras la victoria del Manchester City contra el Ipswich
El Manchester City mantiene su arranque perfecto en medio de la convulsión extradeportiva
El Manchester City logró una victoria por 3-2 ante el Ipswich Town en el Etihad Stadium y mantuvo su pleno de victorias en el inicio de la competición nacional. Fue su primer partido de liga en casa desde que se confirmó que el club había sido declarado culpable de infringir 114 normas financieras de la Premier League entre 2009 y 2018.
Foden abrió el marcador en los primeros compases de la primera parte, aunque Daizen Maeda empató rápidamente para los visitantes. Después, Erling Haaland marcó dos goles para poner el partido de cara a los locales, antes de que un penalti transformado por Zian Flemming en el minuto 90 asegurase un final tenso.
Pese a las distracciones extradeportivas, el nuevo entrenador, Enzo Maresca, ha dirigido al equipo en siete victorias consecutivas en la máxima categoría. Esta racha perfecta supone el mejor inicio de un entrenador recién nombrado en la historia de la Premier League y garantiza que el City termine el fin de semana en lo más alto de la clasificación.
Tras el pitido final, Foden atendió a los medios mientras sostenía un plátano hinchable, un objeto que los aficionados han adoptado como símbolo de desafío en medio de la batalla legal en curso. El centrocampista insistió en que la plantilla se mantiene completamente al margen de la resolución sobre las cuestiones financieras y del posterior proceso de apelación.
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Foden resta importancia a las distracciones en el vestuario
«No nos ha afectado en absoluto», declaró Foden a Sky Sports. «Nos hemos mantenido unidos, hemos hecho lo que hacemos normalmente, nos hemos centrado en cada partido por separado y hemos sido nosotros mismos. Creo que lo hemos hecho muy bien».
«Tenemos grandes personas y líderes en el vestuario. Nada ha cambiado. Estamos totalmente centrados e intentamos hacer todo lo posible por nuestra afición».
En declaraciones por separado a los medios del club sobre el objeto hinchable, Foden bromeó: «Creo que voy a conseguir uno para regalárselo a mi hijo. Creo que quería uno, así que ahora puedo dárselo».
El conjunto de Manchester atraviesa un periodo turbulento fuera del campo tras el contundente veredicto de la Premier League. Los cargos, presentados inicialmente en febrero de 2023, han ensombrecido sus logros recientes, aunque el club niega rotundamente haber cometido irregularidad alguna y ha presentado un recurso formal.
- Getty Images Sport
Dobles citas decisivas en la copa y la liga
El equipo de Maresca centra ahora su atención en Europa, donde le espera un duelo de la Champions League contra el AEK de Atenas. Tras ese compromiso continental, el City visitará al Aston Villa en la Premier League.
Después cerrará un intenso calendario de octubre con dos exigentes partidos contra el Brighton. El City se enfrentará primero al Brighton en la cuarta ronda de la FA Cup antes de volver a medirse con él en la liga.
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