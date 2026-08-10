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VÍDEO: pesadilla de lesiones para el Chelsea, con una estrella que se marchó entre lágrimas durante un caótico empate de pretemporada con el Johor Darul Ta'zim
Anselmino, emocionado tras el contratiempo en los isquiotibiales
La imagen de Aaron Anselmino siendo consolado por sus compañeros mientras abandonaba el terreno de juego entre lágrimas perseguirá a los aficionados del Chelsea a medida que se acerca la nueva temporada. El central de 21 años, que se incorporó al club en 2024, pareció sufrir un importante problema en los isquiotibiales apenas 29 minutos después del inicio del amistoso en el Stadium Sultan Ibrahim.
Anselmino mostró claramente su frustración mientras permanecía tendido sobre el césped recibiendo tratamiento, y su reacción emocional sugiere un temor profundo sobre la gravedad de la lesión. El excedido por Borussia Dortmund y Estrasburgo ha estado lastrado por problemas físicos similares desde su llegada a Stamford Bridge, y este último contratiempo perjudica gravemente sus opciones de hacerse un sitio en los planes del primer equipo de Alonso.
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Sarr agrava los problemas defensivos de Alonso
El calvario para Alonso comenzó incluso antes del pitido inicial en Malasia, ya que el central de 20 años Mamadou Sarr se vio obligado a caerse del once inicial. Aunque en un principio había sido incluido en la alineación, el internacional senegalés se retiró durante el calentamiento, dejando al Chelsea bajo mínimos en defensa desde el comienzo.
Dado que, según se informa, los fondos para fichajes empiezan a escasear tras un verano de fuerte inversión en otras posiciones, se esperaba que Alonso tirara en gran medida de la profundidad de su plantilla en el centro de la defensa. Perder a dos opciones jóvenes y solventes en una sola tarde obliga al club a replantearse la gestión de la plantilla.
- Getty Images
Los ánimos se caldean en la banda en Malasia
La crisis de lesiones no fue el único drama que se vivió en Johor, ya que el partido quedó empañado por un tenso altercado en la banda en el que estuvo implicado el nuevo cuerpo técnico del Chelsea. El especialista en acciones a balón parado Austin MacPhee tuvo que ser sujetado físicamente por Alonso después de que una peligrosa entrada sobre Liam Delap provocara un enfrentamiento con el banquillo rival.
El empate 3-3 fue un encuentro irregular que dejó al descubierto las carencias tácticas que Alonso está trabajando para corregir. Aunque el ataque encontró premio gracias a los penaltis de Delap, los errores defensivos y las pérdidas de Anselmino y Sarr eclipsaron la actuación.
Mientras el equipo se prepara para regresar a Stamford Bridge, el foco se desplazará por completo a la enfermería. Alonso ha recibido el encargo de devolver al Chelsea a los puestos de Champions League, pero su revolución ya se enfrenta a sus primeras grandes pruebas de adversidad.
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