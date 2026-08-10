La imagen de Aaron Anselmino siendo consolado por sus compañeros mientras abandonaba el terreno de juego entre lágrimas perseguirá a los aficionados del Chelsea a medida que se acerca la nueva temporada. El central de 21 años, que se incorporó al club en 2024, pareció sufrir un importante problema en los isquiotibiales apenas 29 minutos después del inicio del amistoso en el Stadium Sultan Ibrahim.

Anselmino mostró claramente su frustración mientras permanecía tendido sobre el césped recibiendo tratamiento, y su reacción emocional sugiere un temor profundo sobre la gravedad de la lesión. El excedido por Borussia Dortmund y Estrasburgo ha estado lastrado por problemas físicos similares desde su llegada a Stamford Bridge, y este último contratiempo perjudica gravemente sus opciones de hacerse un sitio en los planes del primer equipo de Alonso.



