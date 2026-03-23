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VÍDEO: Pep Guardiola comparte un emotivo momento con su hija María tras la victoria del Manchester City en la final de la Carabao Cup
Un abrazo histórico en Wembley
El City se alzó con la Carabao Cup el domingo gracias a un doblete certero del joven Nico O’Reilly, que le valió la victoria frente al Arsenal, su rival de la Premier League. Aunque en un primer momento se vio a Guardiola celebrando efusivamente con su cuerpo técnico, las imágenes más impactantes de la tarde surgieron cuando su hija mayor, María, se unió a él en el campo. La influencer de 25 años, que cuenta con casi 900 000 seguidores en Instagram, capturó el lado más tierno del por lo general intenso entrenador del City. La victoria fue especialmente significativa para Guardiola, ya que supuso su quinto triunfo en la competición, lo que le sitúa por delante de leyendas como Sir Alex Ferguson y José Mourinho.
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Conmoviendo los corazones de los seguidores
Mientras Guardiola centraba sus declaraciones tras el partido en el esfuerzo colectivo de su plantilla, las redes sociales se inundaron rápidamente de reacciones ante las imágenes virales de su reencuentro familiar, lo que dio lugar a una oleada de emotivos homenajes en Internet.
Un aficionado dijo: «Me siento muy emocionado», mientras que otro añadió: «Se me saltan las lágrimas». Un tercer aficionado señaló: «Se me saltan las lágrimas cuando veo tanto amor entre un padre y su hija», y otro simplemente describió el momento como «absolutamente conmovedor».
- AFP
Encontrar fuerzas en medio de los cambios personales
Esta muestra de emoción se produce en un momento de cambios para Guardiola fuera del terreno de juego, tras su sonada separación el año pasado de su esposa durante 10 años, Cristina Serra. Dado que Serra ha regresado a Barcelona para ocuparse de sus negocios, Pep ha tenido que afrontar una difícil transición en el ámbito personal, al tiempo que mantenía la implacable búsqueda de títulos por parte del club. Recién salido de su triunfo récord en la Carabao Cup, el entrenador del City espera ahora sumar más trofeos en lo que queda de temporada, siendo la FA Cup y el título de la Premier League sus principales objetivos.