VÍDEO: Paul Pogba se encuentra con Usain Bolt junto al campo tras reincorporarse a la plantilla del Mónaco por primera vez en cuatro meses

Aunque los titulares se centraron en el invitado famoso, la importancia futbolística radicaba en la presencia de Pogba en la convocatoria para el partido por primera vez en cuatro meses. La exestrella del Manchester United no había jugado con el Mónaco desde la decepcionante derrota ante el Brest el 5 de diciembre. Su temporada se ha caracterizado en gran medida por la frustración, ya que solo ha disputado 30 minutos en tres apariciones como suplente. Aunque Pogba se quedó en el banquillo durante el partido contra el Marsella, su regreso al equipo supone un paso fundamental en su intento por relanzar su carrera.

En declaraciones a los medios tras la victoria por 2-1 sobre el Marsella, el entrenador del Mónaco, Sébastien Pocognoli, expresó su alegría por recuperar la influencia del veterano en el vestuario: «Pudo jugar 20 minutos contra el Brentford [en un partido amistoso] durante el parón internacional. Si Paul está en el banquillo, es porque creemos que puede aportar algo extra en el vestuario. Esperamos que aporte aún más, a ser posible sobre el terreno de juego. Ha recorrido un largo camino, pero ya es muy positivo y eso se debe a su duro trabajo. Ha sido importante en el vestuario y en cuanto al espíritu de equipo. Es consciente de que tiene un papel que desempeñar, y el mío es ofrecerle el mejor plan posible para que pueda aportarnos ese plus al final de la temporada».