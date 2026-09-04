El incidente desató rápidamente una feroz reacción en internet, con el exárbitro turco Deniz Ates Bitnel compartiendo las imágenes en su cuenta personal de Instagram junto a una dura crítica: "Decimos: '¿Qué más podría pasar?'; ¡nuestros árbitros no dejan de ir de mal en peor...!"

La polémica arbitral hizo poco por descarrilar al Bursaspor sobre el césped, ya que un doblete del exdelantero del Manchester City Kelechi Iheanacho los impulsó hacia una contundente victoria por 4-0. Esa autoritaria actuación ante 40.105 aficionados también amplió la notable racha invicta del club en casa a 11 meses y seis días.