El partido fue una montaña rusa que acabó 3-1 en la prórroga para el equipo de Lionel Scaloni. Los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez clasificaron a Argentina, pero la imagen de Messi reprendiendo al árbitro acaparó las redes tras el pitido final.

La tensión subió durante un tiro libre de Suiza, cuando Messi, en la barrera, reprochó a Pinheiro su tono agresivo al ordenar a los jugadores. Según los expertos en lectura labial, el ocho veces ganador del Balón de Oro le advirtió: «Háblame con respeto. No me faltes al respeto. Háblame con respeto; yo te he hablado con respeto».