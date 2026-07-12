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Donny Afroni

Traducido por

VÍDEO: «No me faltes al respeto»: Lionel Messi se enfrenta a un árbitro del Mundial y le indica cómo debe comportarse

L. Messi
Argentina
World Cup
Argentina vs Switzerland
Switzerland

Lionel Messi se enfrentó al árbitro Joao Pedro Pinheiro en los cuartos de final del Mundial 2026 contra Suiza. Las cámaras lo mostraron exigiendo respeto tras un desacuerdo por una barrera defensiva.

  • Messi pierde los nervios con el árbitro

    El partido fue una montaña rusa que acabó 3-1 en la prórroga para el equipo de Lionel Scaloni. Los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez clasificaron a Argentina, pero la imagen de Messi reprendiendo al árbitro acaparó las redes tras el pitido final.

    La tensión subió durante un tiro libre de Suiza, cuando Messi, en la barrera, reprochó a Pinheiro su tono agresivo al ordenar a los jugadores. Según los expertos en lectura labial, el ocho veces ganador del Balón de Oro le advirtió: «Háblame con respeto. No me faltes al respeto. Háblame con respeto; yo te he hablado con respeto».

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  • El creciente protagonismo de Pinheiro en el fútbol mundial

    A sus 38 años, el árbitro portugués Pinheiro es ya un habitual de los grandes escenarios. Su experiencia en competiciones nacionales y europeas le ha llevado a formar parte del grupo de árbitros para el torneo de Norteamérica.

    Con la acreditación de la FIFA desde 2016, ha dirigido encuentros de alta presión como la Liga de Campeones y la Supercopa de la UEFA de 2025. Pero gestionar a Messi en un partido eliminatorio del Mundial fue un desafío sin igual para el árbitro nacido en Vila Nova de Famalicão.

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    Los actuales campeones avanzan a las semifinales

    La ajustada victoria ante la resistente Suiza mantiene a Argentina en la lucha por retener el título conquistado en Catar. El liderazgo de Messi, tanto en el juego como en su actitud ante la autoridad, sigue siendo el alma de un equipo que busca ser el primero en ganar dos Mundiales consecutivos desde Brasil 1962. Las expectativas están por las nubes mientras Argentina se prepara para la espectacular semifinal contra Inglaterra el miércoles.

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