VÍDEO: «No intentéis esto en casa»: Arda Güler marca un golazo desde su PROPIA MITAD del campo en la goleada del Real Madrid al Elche

El momento más destacado de la noche llegó en el minuto 88 del partido, cuando Güler, que había entrado en sustitución de Vinicius Junior, vio que el portero del Elche, Matías Dituro, se había alejado mucho de su línea de gol. Demostrando una visión de juego muy superior a la que cabría esperar de alguien de tan solo 21 años, el mediapunta lanzó un pase por encima del portero desde una distancia de 68,6 metros que superó al guardameta, que se encontraba retrocediendo, y se coló en la portería.
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La hazaña de Guler en la línea de medio campo
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Arbeloa se vuelve loco con el globo de Güler
El entrenador Álvaro Arbeloa apenas podía contener su emoción al hablar del gol durante la rueda de prensa posterior al partido. El exdefensa del Madrid, que se ha adaptado a la perfección a su nuevo papel en el banquillo, sugirió que el gol era tan singular que merecía conservarse para siempre. El gol puso el broche de oro a una noche en la que el Madrid se colocó a un solo punto del líder, el Barcelona.
«Hay que traer un marco y ponerlo en un marco de fotos. Es algo inusual. Maravilloso. He visto a todo el mundo levantar las manos con asombro, yo también. Vale la pena haber pagado una entrada, o dos o tres, para ver lo que ha hecho», declaró Arbeloa a los periodistas al reflexionar sobre el marcador de 4-1.
Mientras Güler acaparaba los titulares, Federico Valverde continuó con su racha de gran forma tras su hat-trick entre semana contra el Manchester City. El centrocampista uruguayo duplicó la ventaja del Madrid poco antes del descanso, enviando el balón a la escuadra con un remate certero después de que Antonio Rüdiger hubiera abierto el marcador al aprovechar un rebote. Los locales mantuvieron el control total durante todo el partido, y Dean Huijsen anotó el tercero con un cabezazo altísimo tras un centro de Daniel Yáñez. Aunque un gol en propia puerta de Manuel Ángel dio un breve atisbo de esperanza al Elche, los visitantes nunca dieron la impresión de poder remontar el partido.
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Preparativos para el enfrentamiento contra el Manchester City
La victoria supone un calentamiento perfecto para el desplazamiento del martes al Etihad Stadium. Los blancos cuentan con una cómoda ventaja de 3-0 sobre el Manchester City en su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones, y el carácter de la victoria ante el Elche permitió a Arbeloa rotar a su plantilla. Figuras clave como Valverde, que marcó su quinto gol en tres partidos, fueron sustituidas pronto para ahorrar fuerzas. Sin embargo, el entrenador sigue mostrándose cauteloso ante el reto que les espera en Inglaterra, a pesar de su buen momento en la liga. «Va a ser muy difícil; nos van a poner al límite y tendremos que sufrir. Tenemos una buena ventaja, pero no podemos dormirse en los laureles. Sabemos por años anteriores que, cuando están en racha, arrollan a cualquiera», advirtió Arbeloa.