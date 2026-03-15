VÍDEO: «No intentéis esto en casa»: Arda Güler marca un golazo desde su PROPIA MITAD del campo en la goleada del Real Madrid al Elche

El entrenador Álvaro Arbeloa apenas podía contener su emoción al hablar del gol durante la rueda de prensa posterior al partido. El exdefensa del Madrid, que se ha adaptado a la perfección a su nuevo papel en el banquillo, sugirió que el gol era tan singular que merecía conservarse para siempre. El gol puso el broche de oro a una noche en la que el Madrid se colocó a un solo punto del líder, el Barcelona.

«Hay que traer un marco y ponerlo en un marco de fotos. Es algo inusual. Maravilloso. He visto a todo el mundo levantar las manos con asombro, yo también. Vale la pena haber pagado una entrada, o dos o tres, para ver lo que ha hecho», declaró Arbeloa a los periodistas al reflexionar sobre el marcador de 4-1.

Mientras Güler acaparaba los titulares, Federico Valverde continuó con su racha de gran forma tras su hat-trick entre semana contra el Manchester City. El centrocampista uruguayo duplicó la ventaja del Madrid poco antes del descanso, enviando el balón a la escuadra con un remate certero después de que Antonio Rüdiger hubiera abierto el marcador al aprovechar un rebote. Los locales mantuvieron el control total durante todo el partido, y Dean Huijsen anotó el tercero con un cabezazo altísimo tras un centro de Daniel Yáñez. Aunque un gol en propia puerta de Manuel Ángel dio un breve atisbo de esperanza al Elche, los visitantes nunca dieron la impresión de poder remontar el partido.