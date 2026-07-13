Vídeo: Ni descanso ni soluciones a medias... El primer entrenamiento de Mourinho en el Real Madrid

Bajo el sol abrasador de Madrid, con ocho jugadores del primer equipo, comenzó la primera sesión de entrenamiento de José Mourinho en su segunda etapa en el Real Madrid.
Mourinho, de vuelta tras 13 años, impuso su lema: «Sin descanso, sin medias tintas». El diario AS describió la sesión como intensa y bajo un calor sofocante a las cinco de la tarde.
Según el diario, «participaron todos los jugadores disponibles, pocos pero significativos», y añade: «El resto se incorporará en las próximas semanas».