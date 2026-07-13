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Vídeo: Ni descanso ni soluciones a medias... El primer entrenamiento de Mourinho en el Real Madrid

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La aparición de Khazira y el trío de lesionados... y una estructura con una sola estrella que causa admiración

Bajo el sol abrasador de Madrid, con ocho jugadores del primer equipo, comenzó la primera sesión de entrenamiento de José Mourinho en su segunda etapa en el Real Madrid.

Mourinho, de vuelta tras 13 años, impuso su lema: «Sin descanso, sin medias tintas». El diario AS describió la sesión como intensa y bajo un calor sofocante a las cinco de la tarde.

Según el diario, «participaron todos los jugadores disponibles, pocos pero significativos», y añade: «El resto se incorporará en las próximas semanas».

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  • 8 jugadores y 12 jóvenes: Khedira presente y tres lesionados.

    Mourinho inició su etapa en el Real Madrid con un entrenamiento en el que participaron ocho jugadores: Lunin, Arnold, Huisen, Asensio, Carreras, Camavinga, Mastantono y Gonzalo.

    Para completar los grupos, llamó a 12 canteranos.

    Según AS, el horario fue el habitual con pequeños cambios. Por la mañana se sometieron a reconocimientos médicos y luego acudieron al complejo de entrenamiento de Valdebebas para realizar las pruebas físicas, mostrando su satisfacción ante las cámaras del club.

    El periódicocomentó un vídeo que publicó sobre el reconocimiento médico: «Los usuarios de las redes sociales se mostraron impresionados por la complexión física de Gonzalo (García)».

    Además, se dejaron ver los lesionados Militão, Mendy y Rodrygo, aún en rehabilitación, quienes saludaron a Mourinho y al cuerpo técnico, incluido Sami Khedira, y apoyaron a sus compañeros en Valdebebas.

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  • Una sesión llena de determinación

    El periódico afirmaba: «Poco después, a las cinco de la tarde (hora de Madrid), se fijó el inicio del entrenamiento. Era el primero de la segunda fase y la novedad era el estricto cumplimiento de los horarios. Los jugadores llegaron puntuales al campo 1 con sus zapatillas».

    Mourinho habló brevemente y arrancó la sesión. El trabajo fue intenso: carrera continua, sprints y ningún descanso.

    Aun así, la sesión incluyó mucho balón, velocidad, centros y remates para que los jugadores recuperaran el tacto tras el parón.

    Los ocho titulares volvieron tras siete semanas de descanso; no tocaban el balón desde el 24 de mayo, salvo en algunos entrenamientos opcionales.

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  • Todo el equipo: entre la confianza y la competencia

    El periódico confirmó que Mourinho dirigió la sesión y que asistió todo el cuerpo técnico, con funciones descritas así:

    João Tralha: entrenador asistente y mano derecha.

    Sami Khedira: enlace entre el entrenador y el vestuario, como hacía Karanka.

    Pedro Machado: su asistente de mayor confianza.

    Antonio Díaz: preparador físico.

    Roberto Mirela: analista de rendimiento.

    Nuno Santos: entrenador de porteros.

    Según AS, todo el trabajo físico lo supervisaban Antonio Bentos y López, aún en el club y miembros del antiguo cuerpo técnico.

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