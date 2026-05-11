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Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

VÍDEO: Neymar marca un magnífico gol en solitario con el Santos, reforzando sus opciones de entrar en la convocatoria para el Mundial de 2026

Neymar
Santos FC
World Cup
Brazil
Santos FC vs Red Bull Bragantino
Red Bull Bragantino
Serie A

Neymar Jr. volvió a demostrar que Vila Belmiro es su terreno, al llevar al Santos a una victoria por 2-0 sobre el Red Bull Bragantino. Con una actuación brillante, el ‘10’ marcó un gol y dio un paso más hacia la lista definitiva de la selección brasileña para el Mundial 2026.

  • Neymar brilla en la tan necesaria victoria del Santos

    El legendario 10, Neymar, mostró su carisma en la Serie A brasileña. En un momento tenso para el Santos, marcó el 1-0 y rompió la racha de siete partidos sin ganar.

    Su primer gol, marcado en el descuento del primer tiempo, mostró su estilo característico: arrancó por la izquierda, se adentró hacia el centro, combinó con un compañero en un rápido uno-dos y, con elegancia, superó al portero para colocar el balón en la escuadra. Un tanto que recordó a todos por qué sigue siendo el corazón del fútbol brasileño.

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  • Papel clave en el segundo gol

    Neymar no solo brilló por sus goles. En el minuto 75, elaboró el tanto que sentenció al Bragantino: lanzó una falta, el balón llegó a Adonis Frias y este remató para el 2-0.

    Neymar, autor de tres disparos, un pase clave, siete avances con balón y seis duelos ganados en el suelo, fue el catalizador del necesario triunfo colectivo antes de dejar su lugar a Gabriel Barbosa en el 82’.

  • FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRAAFP

    Una ovación de pie para el ídolo

    La noche terminó con un emotivo momento: al ser sustituido, Neymar recibió el aplauso de todo el estadio. La ovación respaldó al jugador de 34 años, que busca un lugar en la selección para el Mundial 2026. Con los tres puntos, el Santos se enfoca en su agenda: doble jornada ante Coritiba y un duelo continental contra San Lorenzo.