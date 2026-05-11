El legendario 10, Neymar, mostró su carisma en la Serie A brasileña. En un momento tenso para el Santos, marcó el 1-0 y rompió la racha de siete partidos sin ganar.

Su primer gol, marcado en el descuento del primer tiempo, mostró su estilo característico: arrancó por la izquierda, se adentró hacia el centro, combinó con un compañero en un rápido uno-dos y, con elegancia, superó al portero para colocar el balón en la escuadra. Un tanto que recordó a todos por qué sigue siendo el corazón del fútbol brasileño.