Neymar demostró su talento al anotar los dos goles del Santos en el 2-2 ante el Chapecoense el sábado. El delantero de 34 años, que se recuperó de las lesiones sufridas en el Mundial con Brasil, no mostró falta de ritmo al liderar el ataque santista. Su primer gol marcó la pauta, pero su celebración, con un gesto de póquer, acaparó los titulares al responder a quienes cuestionaron su profesionalidad.
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VÍDEO: ¡Neymar marca un doblete con el Santos! La superestrella brasileña vuelve a ver puerta tras un Mundial marcado por las lesiones, con una celebración en la que juega a las cartas como pullita a sus críticos
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La directiva del Santos defiende a su jugador estrella
La polémica estalló cuando se publicaron imágenes de Neymar jugando en el torneo de póquer BSOP Winter en São Paulo. Mientras sus compañeros disputaban un partido de repesca de la Copa Sudamericana en Venezuela, él estaba en la mesa de póquer, lo que provocó críticas de parte de la afición y de la prensa local. A pesar del revuelo, el Santos ganó 4-1 sin su estrella.
Bajo presión, el Santos aclaró que el jugador no había rechazado el viaje. El técnico Cuca argumentó que la decisión fue táctica: preservar su forma física ante un calendario extenuante. Añadió que Neymar había completado todas las sesiones de entrenamiento y que, oficialmente, disfrutaba de un día libre cuando acudió al torneo.
- Getty Images Sport
Sentimientos encontrados tras un regreso dramático
El partido marcó el regreso del delantero al fútbol de clubes tras el Mundial. Aunque mostró buen juego de pies, su disciplina volvió a discutirse. En el tramo final del segundo tiempo recibió una amonestación por una entrada tardía, su tercera tarjeta amarilla en lo que va de liga brasileña. Esa cartulina lo margina del duelo contra el Athletico-PR el 9 de agosto, y Santos vuelve a quedarse sin su principal motor creativo.
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