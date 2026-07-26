VÍDEO: ¡Neymar marca un doblete con el Santos! La superestrella brasileña vuelve a ver puerta tras un Mundial marcado por las lesiones, con una celebración en la que juega a las cartas como pullita a sus críticos

La polémica estalló cuando se publicaron imágenes de Neymar jugando en el torneo de póquer BSOP Winter en São Paulo. Mientras sus compañeros disputaban un partido de repesca de la Copa Sudamericana en Venezuela, él estaba en la mesa de póquer, lo que provocó críticas de parte de la afición y de la prensa local. A pesar del revuelo, el Santos ganó 4-1 sin su estrella.

Bajo presión, el Santos aclaró que el jugador no había rechazado el viaje. El técnico Cuca argumentó que la decisión fue táctica: preservar su forma física ante un calendario extenuante. Añadió que Neymar había completado todas las sesiones de entrenamiento y que, oficialmente, disfrutaba de un día libre cuando acudió al torneo.