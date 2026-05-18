VÍDEO: Neymar llora al escucharse el himno de Brasil antes del partido del Santos, justo antes del anuncio de la Copa del Mundo

Neymar regresó al césped de la Vila Belmiro, el estadio donde nació como futbolista. Con su hija en brazos y el himno de fondo, el jugador de 34 años no ocultó su emoción y derramó lágrimas. Fue un momento íntimo en medio de la presión constante.

El domingo, ante el Coritiba, Neymar tuvo su última prueba antes de la lista definitiva de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026, aunque no evitó la derrota del Santos por 3-0. Con la Seleção pensando ya en el torneo de Norteamérica, las imágenes de su ritual previo al partido se hicieron virales y mostraron la enorme presión y el deseo de representar por última vez a los pentacampeones del mundo.