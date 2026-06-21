Neymar entrenó este sábado en Nueva Jersey con el balón, acelerando su recuperación. Brasil se prepara para su último partido de grupo. El mediapunta se perdió el inicio del torneo, pero las imágenes en las que toca el balón han ilusionado a la afición.

Mientras el resto del plantel se ejercitaba en el interior del centro de entrenamiento de Columbia Park tras sus recientes hazañas, Neymar trabajó en el campo junto al lateral Alex Sandro. El delantero sufre una distensión de grado dos en la pantorrilla que, en un principio, le marginaba de dos a tres semanas, pero su evolución podría adelantarle el regreso a la convocatoria.