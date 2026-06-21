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Neymar Treino BrasilNelson Terme/CBF
Muhammad Zaki

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VÍDEO: ¡Neymar entrena tras recuperarse de su lesión y aspira a debutar en el Mundial 2026 contra Escocia!

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Escocia vs Brazil

Brasil recibe un gran impulso de cara al Mundial 2026: su estrella Neymar ya entrena tras recuperarse de una lesión en la pantorrilla que le hizo perderse los dos primeros partidos. El delantero del Santos podría estar listo para el último encuentro del Grupo C contra Escocia.

  • Neymar intensifica su recuperación en Nueva Jersey

    Neymar entrenó este sábado en Nueva Jersey con el balón, acelerando su recuperación. Brasil se prepara para su último partido de grupo. El mediapunta se perdió el inicio del torneo, pero las imágenes en las que toca el balón han ilusionado a la afición.

    Mientras el resto del plantel se ejercitaba en el interior del centro de entrenamiento de Columbia Park tras sus recientes hazañas, Neymar trabajó en el campo junto al lateral Alex Sandro. El delantero sufre una distensión de grado dos en la pantorrilla que, en un principio, le marginaba de dos a tres semanas, pero su evolución podría adelantarle el regreso a la convocatoria.

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  • Ancelotti confirma la fecha de su regreso

    Tras vencer a Haití, el seleccionador Carlo Ancelotti confirmó lo que los aficionados esperaban: Neymar, de 34 años, ya concluye su recuperación. Mañana entrenará en solitario y el lunes se unirá al grupo para preparar el partido contra Escocia.

    Ancelotti declaró: «Neymar entrenará mañana de forma individual y el lunes con el resto del equipo. Estará disponible para el partido contra Escocia». Esta noticia supone un importante impulso táctico para la Seleção, que hasta ahora ha superado la fase de grupos sin su máximo goleador histórico.


  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Cobrar impulso de cara a la fase eliminatoria

    A pesar de las lesiones, el ánimo en la concentración de Brasil es alto tras la contundente victoria 3-0 sobre Haití, con goles de Matheus Cunha y Vinicius Junior. Ese triunfo, tras el empate inicial ante Marruecos, les dio ritmo. Con cuatro puntos, evitar la derrota ante Escocia les bastaría para avanzar.

    La presencia de Neymar en el vestuario y en los entrenamientos anima a una plantilla que busca su sexto título mundial. Si no surge ningún contratiempo, el veterano delantero regresará este miércoles a Miami, lo que dará a Ancelotti la potencia ofensiva necesaria para superar el último escollo del Grupo C y avanzar a los dieciseisavos con una delantera completa.

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