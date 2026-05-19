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VÍDEO: Neymar comparte con su pareja, Bruna Biancardi, su emotiva reacción ante la convocatoria para el Mundial de Brasil
Un regreso emotivo para Neymar
Neymar se emocionó tras ser incluido por el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, en la lista de 26 jugadores. El futbolista de 34 años publicó un video en Instagram en el que se le ve llorando con Biancardi y su equipo al conocer la noticia.
Acompañó la publicación con el siguiente texto: «Mi visión de uno de los días más emotivos y felices de mi vida ya está disponible en el canal de YouTube. Y GRACIAS, BRASIL». Su regreso llega tras una dura recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en octubre de 2023. Con 79 goles en 128 partidos, el máximo goleador de la historia de Brasil está listo para su cuarto Mundial.
Ancelotti defiende al veterano delantero
Ancelotti fue criticado por elegir a Neymar pese a que otros delanteros estaban en mejor forma, pero el técnico italiano defendió su decisión en Río de Janeiro: «Ha mejorado su forma física. Será importante en este Mundial; tiene experiencia y el cariño del grupo. Lo elegimos no para que sea suplente, sino porque puede ayudar al equipo, ya sea un minuto, cinco, noventa o lanzando un penalti».
Desengaño para el delantero del Chelsea
Aunque los titulares se los lleva la estrella del Santos, la convocatoria decepcionó a João Pedro. El jugador de 24 años ha marcado 15 goles y dado cinco asistencias en la Premier League, además de participar en 25 goles en todas las competiciones. Aun así, Pedro expresó su tristeza en redes sociales: «Siempre di lo mejor de mí. Por desgracia, no ha sido posible cumplir este sueño de representar a mi país en un Mundial, pero mantengo la calma y la concentración, como siempre intento hacer. Las alegrías y las frustraciones forman parte del fútbol. A partir de ahora, les deseo mucha suerte a todos los que estén allí».
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¿Qué le depara el futuro a Brasil?
Brasil se centra en su participación en el Mundial de Norteamérica. Antes de debutar contra Marruecos en Nueva Jersey el 13 de junio, la selección jugará dos amistosos contra Panamá y Egipto para afinar su táctica.