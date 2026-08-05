Goal.com
En directoEntradas
imago-sport-1080701224.jpgFotoarena
Muhammad Zaki

Traducido por

VÍDEO: Neymar, bailando, desata escenas CAÓTICAS mientras la estrella del Santos se burla de sus rivales tras la victoria en la Copa de Brasil

Neymar
Santos FC
Remo
Remo vs Santos FC
Copa
Serie A

Neymar se vio en el centro de un acalorado enfrentamiento tras la ajustada victoria del Santos sobre el Remo en la Copa de Brasil. La superestrella brasileña fue grabada bailando y burlándose en un tenso intercambio con oficiales y miembros del cuerpo técnico rival en el túnel después de asegurar una plaza en los cuartos de final.

  • Se desata el caos en el túnel de Belem

    El Santos se aseguró su plaza en los cuartos de final de la Copa do Brasil con una ajustada victoria por 1-0 sobre el Remo, pero el partido quedó rápidamente eclipsado por unas escenas lamentables al sonar el pitido final. Neymar, que fue blanco de la afición local durante todo el encuentro en el Mangueirão, reaccionó a los constantes abucheos lanzando besos a la grada mientras se dirigía al vestuario.

    El icono brasileño, que recientemente anunció su retirada internacional, fue visto después bailando de forma provocadora y gritando «¡Eliminados! ¡Eliminados!» a dirigentes y aficionados del Remo en la zona mixta, lo que avivó aún más un ambiente ya de por sí muy tenso. La tensión alcanzó su punto álgido cuando la afición del Remo respondió con gestos obscenos y reacciones agresivas, y solo las vallas de seguridad evitaron un altercado físico entre ambos bandos.

    • Anuncios

  • Mira el vídeo



  • El presidente del Remo lanza un duro ataque

    Las consecuencias del incidente fueron inmediatas y personales, con el presidente de Remo, Antonio Carlos Teixeira, sin morderse la lengua en su valoración del comportamiento de la estrella del Santos tras el partido. En declaraciones a O Fluxo, el dirigente del club expresó su repugnancia por la conducta del veterano, al sugerir que Neymar es un mal ejemplo para la generación más joven de aficionados que le admira.

    Teixeira dijo: "Ese desgraciado de Neymar, al que idolatra un montón de niños, hizo aquí sus numeritos y luego vino a provocarnos. Somos culpables de idolatrar a un montón de desgraciados como ese tipo".

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1080701207.jpgFotoarena

    Impacto en el campo

    A pesar de los fuegos artificiales tras el partido, Neymar desempeñó un papel fundamental en la victoria del Santos. Después de que el partido de ida en Vila Belmiro terminara en empate, el encuentro de vuelta siguió igualado hasta el descanso. Tras entrar en el campo por Gabriel Bontempo al descanso, la exestrella del Paris Saint-Germain y del Barcelona aportó la chispa que los visitantes necesitaban desesperadamente. Demostró su clase intacta al internarse en el área para asistir a otro suplente, Rony, que puso el toque final para hundir a su exclub.

    La victoria asegura que la lucha del Santos por conquistar un título siga en pie, además de garantizar un importante premio económico por alcanzar los cuartos de final. Sin embargo, aún está por ver cuáles serán las consecuencias disciplinarias del altercado en el túnel, ya que es probable que las autoridades del fútbol brasileño revisen los informes sobre las provocaciones. Este último episodio también llega justo cuando Neymar siembra nuevas dudas sobre su carrera como jugador. Al admitir que no sabe «cuánto tiempo más seguiré», el delantero explicó que planea cumplir su contrato hasta diciembre antes de decidir su futuro.

Serie A
Remo crest
Remo
REM
Atlético MG crest
Atlético MG
CAM
Serie A
Santos FC crest
Santos FC
SAN
Atlético PR crest
Atlético PR
APR