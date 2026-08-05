El Santos se aseguró su plaza en los cuartos de final de la Copa do Brasil con una ajustada victoria por 1-0 sobre el Remo, pero el partido quedó rápidamente eclipsado por unas escenas lamentables al sonar el pitido final. Neymar, que fue blanco de la afición local durante todo el encuentro en el Mangueirão, reaccionó a los constantes abucheos lanzando besos a la grada mientras se dirigía al vestuario.

El icono brasileño, que recientemente anunció su retirada internacional, fue visto después bailando de forma provocadora y gritando «¡Eliminados! ¡Eliminados!» a dirigentes y aficionados del Remo en la zona mixta, lo que avivó aún más un ambiente ya de por sí muy tenso. La tensión alcanzó su punto álgido cuando la afición del Remo respondió con gestos obscenos y reacciones agresivas, y solo las vallas de seguridad evitaron un altercado físico entre ambos bandos.