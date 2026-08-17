El portugués Rúben Neves, centrocampista del Al Hilal, salvó a su equipo de una noche complicada tras conducirlo a la victoria sobre el Al Raed y a la clasificación a los octavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, en un partido en el que "el Líder" apareció por debajo de lo esperado, antes de que la estrella portuguesa interviniera y decidiera las cosas a favor de su equipo.

El Al Hilal se enfrentó al Al Raed la noche de este lunes dentro de las competiciones de los dieciseisavos de final, y necesitó del esfuerzo de Neves para superar el obstáculo del rival, después de que abriera el marcador desde el punto de penalti, antes de volver en los últimos minutos y añadir el segundo gol de una forma magnífica, poniendo a su equipo en el camino hacia la próxima ronda.