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VÍDEO: ¡Nahuel Molina vuelve a hacerlo! La estrella del Atlético marca un golazo por segunda semana consecutiva y deja boquiabierto al Real Madrid
Otro golazo del argentino
A veces, son los golpes inesperados los que dejan la huella más profunda, y Nahuel Molina hizo precisamente eso para el Atlético de Madrid en el derbi contra el Real Madrid. El campeón del Mundial se ha labrado una reputación por sus jugadas espectaculares, y su última hazaña contra el rival de la ciudad no hace más que engrosar su creciente lista de momentos destacados.
La jugada comenzó cuando Julián Álvarez encontró a Molina en la banda derecha. Con espacio para maniobrar, Molina no lo dudó. Incluso desde una distancia considerable, lanzó un disparo atronador que se coló por la escuadra derecha de la portería, dejando a Andriy Lunin sin opciones en la portería del Real Madrid.
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Dos goles espectaculares consecutivos de Molina
Fue un gol que recordó a los aficionados la anterior joya de Molina desde lejos contra el Getafe; sus dos tantos en La Liga comparten ahora un denominador común: potencia y precisión en estado puro. La regularidad con la que está viendo puerta desde lejos se está convirtiendo en un arma táctica fundamental para el equipo de Diego Simeone.
A pesar de haber marcado solo dos goles en la máxima categoría del fútbol español, ambos han sido auténticos bombazos, lo que demuestra que Molina no tiene miedo de arriesgarse cuando se presenta la oportunidad. Su capacidad para aportar amplitud y peligro goleador desde la banda derecha se ha convertido en una pieza fundamental en la transición del Atlético de la defensa al ataque durante los partidos de alto riesgo.
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El Real Madrid remontó para llevarse una victoria crucial
Silenciar uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial no es tarea fácil, pero el disparo de Molina lo consiguió al colar el balón en la escuadra. La audacia de lanzar desde tan lejos pilló desprevenida a la defensa del Real Madrid, frenando momentáneamente el ímpetu de los campeones defensores.
Sin embargo, el Atlético de Madrid no supo aprovechar ese momento, ya que Vinícius Júnior respondió rápidamente con un tercer gol que, en última instancia, sentenció la victoria del Real Madrid. El resultado permitió a los blancos sumar 69 puntos, manteniéndose a cuatro puntos del líder de la Liga, el Barcelona.
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