VÍDEO: ¡Nahuel Molina vuelve a hacerlo! La estrella del Atlético marca un golazo por segunda semana consecutiva y deja boquiabierto al Real Madrid

A veces, son los golpes inesperados los que dejan la huella más profunda, y Nahuel Molina hizo precisamente eso para el Atlético de Madrid en el derbi contra el Real Madrid. El campeón del Mundial se ha labrado una reputación por sus jugadas espectaculares, y su última hazaña contra el rival de la ciudad no hace más que engrosar su creciente lista de momentos destacados.

La jugada comenzó cuando Julián Álvarez encontró a Molina en la banda derecha. Con espacio para maniobrar, Molina no lo dudó. Incluso desde una distancia considerable, lanzó un disparo atronador que se coló por la escuadra derecha de la portería, dejando a Andriy Lunin sin opciones en la portería del Real Madrid.