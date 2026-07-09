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England Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

VÍDEO: Morgan Rogers, sorprendido por un «periodista en prácticas», mientras se le pedía a la estrella inglesa que nombrara al jugador más rápido de los Tres Leones

M. Rogers
D. Spence
Inglaterra
Noruega vs Inglaterra
Noruega
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Tottenham
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El centrocampista inglés Morgan Rogers recibió una sorpresa durante su última rueda de prensa en la concentración del Mundial, en Kansas City. El jugador de 23 años se vio en una situación hilarante cuando su compañero Djed Spence irrumpió para preguntar quién es el verdadero rey del sprint del equipo.

  • England Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Spence irrumpe en la sala de prensa

    El mediapunta del Aston Villa fue tomado por sorpresa durante una rueda de prensa en KC Parks. De pronto, un rostro conocido le arrebató el micrófono: el lateral del Tottenham, disfrazado de periodista novato, lo interrogó. La broma rompió el hielo y obligó al jugador a zanjar en público una vieja disputa sobre quién es el más rápido del vestuario.

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  • Rogers zanja la polémica sobre la velocidad

    Spence aprovechó para preguntar sobre los rumores del jugador más rápido de los Tres Leones. Preguntó: «En las últimas semanas se ha especulado mucho sobre quién es el más rápido de la plantilla. ¿Es cierto que Djed Spence es el más rápido?».

    Rogers se rió antes de responder y mencionó a Anthony Gordon. «No apostaría en tu contra, pero Gordon y otros dicen que te pueden ganar», afirmó. Ya veremos quién gana, pero yo no apostaría en tu contra».

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  • norway englandGetty Images

    Nos espera un duelo decisivo contra Noruega

    Inglaterra se prepara para enfrentar a una dura Noruega en los cuartos de final en Miami. Thomas Tuchel debe reorganizar la defensa tras la expulsión del central Jarell Quansah contra México. La victoria ante «El Tri» y el gran momento de Jude Bellingham ilusionan a los Tres Leones con alcanzar las semifinales.

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