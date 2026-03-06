Getty Images Sport
VÍDEO: Mira la respuesta entre risas de Jack Wilshere cuando se le pregunta a la leyenda del Arsenal sobre la posible bajada de categoría del Tottenham
Durante una rueda de prensa, se le preguntó a Wilshere si dirigir al Luton en la Championship contra el Tottenham sería su objetivo final para la temporada 2026-27. El jugador de 34 años no rehuyó la posibilidad, aunque admitió que su principal objetivo es conseguir el ascenso de los Hatters.
«Mi sueño sería entrenar al Luton en la Championship», declaró Wilshere. «Anoche vi un poco del partido del Tottenham y, aunque parezca mentira, lo he dicho muchas veces, gran parte de mi familia es aficionada al Tottenham. A lo largo de los años hemos tenido algunas discusiones muy animadas al respecto, pero en este momento mi sueño es entrenar al Luton en la Championship y puede que sea contra el Tottenham».
Los Spurs se precipitan hacia el descenso
El contexto detrás de los comentarios de Wilshere es el asombroso declive del Tottenham Hotspur. Tras una desmoralizante derrota por 3-1 ante el Crystal Palace el jueves por la noche, los Spurs se encuentran en el puesto 16 de la Premier League con solo 29 puntos. El club del norte de Londres se encuentra actualmente a solo un punto por encima de los tres últimos puestos, con solo nueve partidos por disputar, lo que hace que la amenaza de un primer descenso de la máxima categoría desde 1977 sea una posibilidad aterradoramente real para sus seguidores.
Centrarse en la lucha por el ascenso a la League One
Aunque las bromas sobre los Spurs siguen siendo tema de conversación, la prioridad inmediata de Wilshere está firmemente centrada en el ascenso del Luton. Los Hatters ocupan actualmente el décimo puesto de la League One con 47 puntos, manteniéndose a tiro de las posiciones de play-off. Wilshere es muy consciente de que, para que su «sueño» de jugar en la Championship se haga realidad, su equipo debe mantener la regularidad durante la recta final de la temporada.
Preparación para la lectura en la Liga Uno
El Luton se está preparando para un partido crucial contra el Reading el sábado, un encuentro que podría resultar decisivo en su lucha por conseguir una plaza en los play-offs. Se espera que Wilshere exija un rendimiento de alta intensidad a su plantilla, ya que buscan acortar distancias con los seis primeros. Para el exinternacional inglés, la prioridad sigue siendo conseguir los tres puntos en el campo, incluso aunque los periodistas especulen con un posible enfrentamiento histórico con el Tottenham en la segunda división la próxima temporada.
