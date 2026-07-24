Esta aparición espontánea puso el broche de oro a una etapa impresionante para Olise, que destacó en el Mundial al establecer un nuevo récord con siete asistencias para Les Bleus. Este logro se suma a sus sensacionales estadísticas con el Bayern la temporada pasada, en la que sumó 22 goles y 31 asistencias en 52 partidos. Su presencia en un campo público de Nueva York refuerza su reputación como futbolista que siente una pasión genuina por el fútbol.