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VÍDEO: Michael Olise sorprende a los aficionados de Nueva York al jugar, en calcetines, un partido amateur con la estrella de Francia y del Bayern
Olise se une al partido callejero
Días después de jugar con Francia en el Mundial, el extremo del Bayern Olise sorprendió a los neoyorquinos participando en un partido amateur organizado por la plataforma GoodRec. Lo hizo sin botas, con calcetines y pantalones holgados.
Los aficionados alaban a la estrella francesa
A pesar de jugar solo con calcetines, Olise mostró su talento con su típica jugada: recortó hacia adentro desde la derecha y disparó con la izquierda. Después del partido, el francés se fotografió con todos los participantes, y GoodRec lo compartió en redes: «Nos gana hasta en calcetines. ¡Gracias por venir a nuestro partido en Nueva York!».
El extremo brilla en el torneo
Esta aparición espontánea puso el broche de oro a una etapa impresionante para Olise, que destacó en el Mundial al establecer un nuevo récord con siete asistencias para Les Bleus. Este logro se suma a sus sensacionales estadísticas con el Bayern la temporada pasada, en la que sumó 22 goles y 31 asistencias en 52 partidos. Su presencia en un campo público de Nueva York refuerza su reputación como futbolista que siente una pasión genuina por el fútbol.
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El Bayern se prepara para reanudar la pretemporada
Olise disfrutará ahora de un periodo de vacaciones antes de reincorporarse a las instalaciones del Bayern para la pretemporada. El gigante de la Bundesliga debe gestionar con rapidez la recuperación física de sus principales estrellas, que llegaron a las últimas fases del Mundial, de cara a las próximas campañas nacionales y europeas. Los aficionados del Bayern esperan que el extraordinario estado de forma de su extremo se mantenga durante la nueva temporada.
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