VÍDEO: «¡México! ¡México! ¡México!» - Los jugadores de Inglaterra son abucheados a su llegada al partido de octavos de final del Mundial tras retrasar su viaje por motivos de seguridad y por la amenaza de «espías»

Inglaterra se prepara para una de las pruebas más exigentes del torneo. La altitud del Estadio Azteca, de unos 2.200 metros, exigirá un mayor esfuerzo físico a los jugadores, y el sólido historial de México como local complica aún más el desafío.

Además, se espera que los «Tres Leones» estén ampliamente superados en las gradas: solo se les han asignado 3.000 entradas para un estadio de 83.264 localidades, lo que garantiza un apoyo local abrumador, aunque algunos seguidores ingleses hayan adquirido boletos de reventa.

Además, se espera un fuerte despliegue policial en la Ciudad de México debido a las protestas; la FA confía en sus planes de seguridad, aún en revisión, según The Guardian.

Estas medidas se adoptaron tras la queja de la federación de Ecuador ante la FIFA, pues sus jugadores no pudieron dormir por ruido constante fuera del hotel antes de enfrentar a México. Desde entonces, Inglaterra obtuvo permiso para colocar un control vial alrededor de su hotel y evitar disturbios similares.