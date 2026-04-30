VÍDEO: Merih Demiral hace unas declaraciones muy polémicas sobre el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y desata una PELEA tras atreverse a dar una vuelta de honor por el campo

Al terminar el partido, las emociones estallaron. Demiral protagonizó el incidente al discutir con Ronaldo y Kingsley Coman. La tensión subió cuando el defensa mostró por todo el estadio su medalla de la Liga de Campeones de la AFC —ganada por el Al-Ahli hace pocos días— para recordar a la afición del Al-Nassr el reciente éxito continental de su equipo.

Hacerlo en el feudo del líder de la liga fue una pulla calculada. Después lo celebró en redes: «Por primera vez hay una medalla de la Liga de Campeones en su estadio», recordando que, pese a sus fichajes estrella, Al-Nassr sigue sin títulos continentales recientes.