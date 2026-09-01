El defensa iraní Mohammadi volvió a exhibir su extraordinaria acción característica con el Kostroma en la segunda división rusa, en el Arena Khimki. Su acrobático saque de banda con voltereta frontal envió el balón al corazón del área, lo que permitió a Nikolai Tarasov marcar de cabeza el gol de la victoria en el minuto 79. El único tanto selló un crucial triunfo por 1-0 sobre el Rotor en la novena jornada de la temporada 2026-27.
Traducido por
VÍDEO: ¿Mejor que Rory Delap? La estrella iraní Nader Mohammadi firma otra increíble asistencia con un saque de banda acrobático con voltereta
Un saque acrobático sella la victoria
Mira el vídeo
Un arma letal genera goles
El Rotor intentó neutralizar la amenaza levantando una barrera improvisada junto a la línea de banda, pero el saque impulsado por la inercia de Mohammadi pasó por encima de la barrera y fue directo al área. La espectacular acción supuso la segunda asistencia de la presente campaña para el lateral con un saque de banda acrobático, lo que amplía una notable cifra en su carrera, con más de 10 goles generados mediante esta técnica. Su inusual dominio de esta jugada a balón parado sigue provocando inevitables comparaciones con los famosos saques teledirigidos de Rory Delap.
- Russian Look
La pugna por el ascenso, bajo examen
Este trabajado triunfo aúpa al Kostroma hasta la sexta plaza de la clasificación de la First League, con 15 puntos en sus primeros ocho partidos. El equipo de Roman Berezovskiy buscará ahora aprovechar ese impulso positivo con la vista puesta en los puestos de ascenso directo en las próximas semanas. En cambio, el Rotor debe encontrar soluciones urgentes para frenar su irregularidad tras seguir estancado en la décima posición con 10 puntos en nueve encuentros.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias