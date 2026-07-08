El seleccionador de Argentina se quedó sin palabras al hablar con TyC Sports tras el partido. Su equipo protagonizó una de las mayores remontadas de un Mundial y evitó por poco una eliminación que habría sido histórica.

El atónito seleccionador no pudo contener la emoción, se secó las lágrimas en directo y se disculpó antes de retirarse. Sacudió la cabeza y se marchó rápidamente para asimilar un momento histórico, admitiendo más tarde: «Lloré porque soy muy emotivo. Pero este equipo nunca abandonará al pueblo argentino».



