VÍDEO: Mathys Tel marca un increíble gol de falta desde 23 metros para el Tottenham en la victoria de pretemporada sobre el Sydney FC

Tel fue la gran estrella del partido en Australia, al colocar un sensacional lanzamiento de falta desde 25 yardas en la escuadra derecha para abrir el marcador en el minuto 29. El delantero de 21 años, que completó el pasado verano un traspaso permanente de 30 millones de libras procedente del Bayern de Múnich, firmó una actuación que sirvió como oportuno recordatorio de su explosivo potencial.

Su actuación en la banda izquierda llega en un momento en el que el Tottenham está fuertemente vinculado con el extremo del Manchester City Savinho, que, según se informa, está presionando para que se complete el movimiento. El certero gol de Tel y su enérgico cameo de 45 minutos sugirieron que está listo para pelear por su sitio, incluso si De Zerbi decide añadir más profundidad a la plantilla.



