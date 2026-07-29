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VÍDEO: Mathys Tel marca un increíble gol de falta desde 23 metros para el Tottenham en la victoria de pretemporada sobre el Sydney FC
Tel brilla en medio de las especulaciones sobre su traspaso
Tel fue la gran estrella del partido en Australia, al colocar un sensacional lanzamiento de falta desde 25 yardas en la escuadra derecha para abrir el marcador en el minuto 29. El delantero de 21 años, que completó el pasado verano un traspaso permanente de 30 millones de libras procedente del Bayern de Múnich, firmó una actuación que sirvió como oportuno recordatorio de su explosivo potencial.
Su actuación en la banda izquierda llega en un momento en el que el Tottenham está fuertemente vinculado con el extremo del Manchester City Savinho, que, según se informa, está presionando para que se complete el movimiento. El certero gol de Tel y su enérgico cameo de 45 minutos sugirieron que está listo para pelear por su sitio, incluso si De Zerbi decide añadir más profundidad a la plantilla.
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De Zerbi gestiona el estado físico de la plantilla
El técnico italiano optó por un enfoque cauteloso en la elección de su plantilla en Sídney, dejando fuera a varias figuras veteranas para evitar riesgos innecesarios. La ausencia más destacada fue la del fichaje veraniego de 85 millones de libras Mateus Fernandes, cuya ausencia provocó inicialmente temores de lesión entre los aficionados desplazados. Sin embargo, los informes sugieren que el centrocampista portugués simplemente estaba siendo reservado como parte de una política sistemática de rotaciones.
A pesar de las ausencias de alto perfil de James Maddison, Dominic Solanke y Micky van de Ven, hubo una imagen positiva para los aficionados del Tottenham, ya que el fichaje récord del club, Sandro Tonali, entró como suplente al descanso. El excentrocampista del Newcastle sustituyó a Lucas Bergvall, que fue titular pese a la especulación en curso sobre su futuro en el club.
- Getty Images Sport
Éxito en la tanda de penaltis mientras el foco se centra en el Chelsea
Sydney empató en la segunda parte después de aprovechar un costoso error del suplente del Tottenham Kota Takai, que desvió inadvertidamente el balón directamente hacia su compatriota Takahiro Sekine para que este marcara a placer.
Ese contratiempo llevó el partido a la tanda de penaltis. El fichaje veraniego Martin Dubravka evitó que el conjunto del norte de Londres se fuera de vacío con una intervención crucial. El exguardameta del Burnley realizó una gran parada en la tanda, lo que permitió a Dane Scarlett marcar el gol de la victoria y asegurar el triunfo por 4-2 en los penaltis.
La victoria sirve de base mientras De Zerbi prepara a su plantilla para un duelo de alto perfil contra el Chelsea el sábado. Aunque los resultados en julio son secundarios frente al estado físico, la falta de acierto de cara a portería sigue siendo motivo de preocupación mientras varias estrellas continúan de baja.
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