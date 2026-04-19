El legendario delantero anotó dos goles esa noche, pero su tanto en el minuto 79 quedará en la memoria. Tras una pérdida de balón de Colorado cerca del centro del campo, Messi avanzó hacia el área, recortó hacia dentro desde la derecha y lanzó un sublime disparo ascendente que se coló por la escuadra. La victoria, la séptima consecutiva sin perder, colocó a los Herons segundos del Este, a un punto del líder Nashville SC. El mexicano Germán Berterame completó la goleada, y el Inter Miami ganó 3-2.
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VÍDEO: ¡Más magia de Lionel Messi! El mejor jugador argentino de todos los tiempos marca el gol de la victoria con un disparo con efecto que se cuela por la escuadra, y el Inter Miami se impone al Colorado Rapids en un emocionante partido con cinco goles
Messi decide un emocionante partido con cinco goles de forma espectacular
Mira cómo Messi marca un golazo por la escuadra
Una noche de récords para la MLS en Colorado
El «efecto Messi» se notó ante 75 824 espectadores, la segunda mejor asistencia en la historia de la Major League Soccer. Aficionados de todo el país llegaron para ver al ocho veces ganador del Balón de Oro, y él no les defraudó. Aunque los Rapids lucharon con garra y complicaron a la defensa de Miami, la brillantez del capitán visitante marcó la diferencia.
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Hoyos disfruta de un debut de ensueño tras su regreso junto a su protegido
El partido supuso un nuevo capítulo para el club de Florida tras la repentina marcha de Javier Mascherano, quien renunció meses después de ganar la MLS Cup por «motivos personales». El entrenador interino Guillermo Hoyos, antes director deportivo, tomó las riendas. Su vínculo con Messi, forjado en La Masía, añadió un tono emotivo a la victoria.