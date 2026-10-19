Vídeo: Martinelli salva al Al-Hilal de la trampa del Al-Hazem en la noche del regreso del "Tornado"

El Al-Hilal comenzó el partido con una clara presión ofensiva, y Martinelli estuvo a punto de dar la ventaja a los locales en el minuto siete, cuando quedó solo frente a la portería, pero el guardameta del Al-Hazm, Jindrich Stanek, intervino en el momento justo y detuvo su intento con el pie, privando al conjunto azul de abrir el marcador de forma temprana.

No pasó más que un minuto hasta que el extremo brasileño volvió a amenazar la portería de los visitantes, tras ejecutar un potente disparo que se estrelló en el travesaño, en una ocasión que cortó la respiración a la afición del Al-Hilal, antes de que los locales continuaran con sus intentos en busca del gol de la ventaja.

En el minuto 20, Mohamed Kanno se elevó para rematar un centro dentro del área y cabeceó el balón, pero pasó por encima del travesaño, desperdiciándose otra oportunidad para el Al-Hilal.

Los intentos del Al-Hilal continuaron, ya que Martinelli desaprovechó una nueva ocasión en el minuto 24, tras conectar un centro raso con un disparo que pasó por encima de la portería, mientras que el Al-Hazm siguió apoyándose en la organización defensiva y en tratar de limitar el peligro del ataque local.

Y antes del final de la primera parte, Stanek volvió a brillar en el minuto 39, cuando detuvo un peligroso intento de Kalidou Koulibaly, antes de resolver otro disparo y despejarlo a córner, manteniendo el empate sin goles pese a la presión continua.