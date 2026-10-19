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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Vídeo: Martinelli salva al Al-Hilal de la trampa del Al-Hazem en la noche del regreso del "Tornado"

Al Hilal vs Al Hazem
Al Hilal
Al Hazem
1ª División
G. Martinelli
Arabia Saudita
Brasil

El Zamalek recupera el liderato

El Al-Hilal esperó hasta el minuto 89 para quebrar la resistencia del Al-Hazem y arrebatar una valiosa victoria por 1-0, la noche del lunes, en el marco de la décima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshan, después de que el brasileño Gabriel Martinelli guiara a su equipo a cosechar tres puntos de oro en un partido que presenció numerosas ocasiones de peligro y una destacada actuación del portero visitante, antes de que llegara el golpe decisivo en los últimos instantes.

Con esta victoria, el Al-Hilal elevó su cuenta a 24 puntos, situándose a dos puntos del Al-Qadisiyah, que tiene un partido aplazado ante el Al-Ahli que se disputará el próximo mes de marzo, mientras que el Al-Hazem salió del enfrentamiento con la decepción, tras haber resistido la presión del Al-Hilal durante todo el encuentro, y estuvo a punto de llevarse un valioso punto de no ser por el tardío gol de Martinelli.

  • Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Martinelli amenaza pronto, pero el travesaño le niega el gol

    El Al-Hilal comenzó el partido con una clara presión ofensiva, y Martinelli estuvo a punto de dar la ventaja a los locales en el minuto siete, cuando quedó solo frente a la portería, pero el guardameta del Al-Hazm, Jindrich Stanek, intervino en el momento justo y detuvo su intento con el pie, privando al conjunto azul de abrir el marcador de forma temprana.

    No pasó más que un minuto hasta que el extremo brasileño volvió a amenazar la portería de los visitantes, tras ejecutar un potente disparo que se estrelló en el travesaño, en una ocasión que cortó la respiración a la afición del Al-Hilal, antes de que los locales continuaran con sus intentos en busca del gol de la ventaja.

    En el minuto 20, Mohamed Kanno se elevó para rematar un centro dentro del área y cabeceó el balón, pero pasó por encima del travesaño, desperdiciándose otra oportunidad para el Al-Hilal.

    Los intentos del Al-Hilal continuaron, ya que Martinelli desaprovechó una nueva ocasión en el minuto 24, tras conectar un centro raso con un disparo que pasó por encima de la portería, mientras que el Al-Hazm siguió apoyándose en la organización defensiva y en tratar de limitar el peligro del ataque local.

    Y antes del final de la primera parte, Stanek volvió a brillar en el minuto 39, cuando detuvo un peligroso intento de Kalidou Koulibaly, antes de resolver otro disparo y despejarlo a córner, manteniendo el empate sin goles pese a la presión continua.

  • Watkins falla y el VAR anula un gol del Al-Hilal

    Con el inicio de la segunda parte, el Al-Hilal continuó buscando descifrar la defensa del Al-Hazm, y Ollie Watkins estuvo a punto de adelantar a su equipo en el minuto 54, tras rematar un preciso centro de Rúben Neves sin marca clara, pero no logró dirigir el balón hacia la portería, desperdiciándose así una nueva y valiosa ocasión para los locales.

    En el minuto 66, el Al-Hilal creyó haber conseguido por fin el gol de la ventaja, después de que Watkins sacudiera las redes tras un centro de Martinelli, pero la alegría del equipo quedó incompleta, ya que el árbitro anuló el gol tras la revisión del videoarbitraje por fuera de juego, manteniéndose el marcador sin goles y aumentando la presión sobre los locales conforme el partido se acercaba a sus minutos finales.

    El desperdicio de ocasiones no se detuvo ahí, pues Crysencio Summerville tuvo una oportunidad peligrosa en el minuto 78, después de encontrarse de frente ante la portería, pero disparó el balón lejos, en una jugada que reflejó las dificultades del Al-Hilal para traducir su superioridad ofensiva en goles y dio al Al-Hazm una creciente esperanza de sacar un resultado positivo.

  • Y cuando el partido se encaminaba hacia un empate sin goles, apareció Martinelli en el momento decisivo para lograr el único gol del Al-Hilal en el minuto 89, poniendo fin a la resistencia defensiva del Al-Hazm tras una larga serie de oportunidades desperdiciadas.

    El gol supuso un alivio para los locales, que habían estado buscando el camino hacia la portería hasta los últimos instantes.



    El gol de la estrella brasileña le dio al Al-Hilal una victoria de enorme importancia, después de haber convertido la presión ofensiva constante en tres puntos valiosos en la carrera por el liderato, mientras que los esfuerzos defensivos del Al-Hazm se transformaron en una dolorosa derrota en los últimos minutos, tras haber estado cerca de llevarse un punto del empate.

    El minuto 90 fue testigo del regreso de Salem Al-Dawsari, capitán del Al-Hilal, a la competición, ya que participó por primera vez tras ausentarse de todos los partidos de la temporada por lesión.

    Con esta victoria, el Al-Hilal elevó su cuenta a 24 puntos, aventajando por dos al Al-Qadsiah, con el partido aplazado de este último ante el Al-Ahli pendiente para el próximo marzo, mientras que el conjunto azul se llevó el beneficio del resultado, pero necesitará revisar el desperdicio de las numerosas ocasiones que estuvo a punto de costarle dos puntos, antes de que Martinelli lo salvara con un gol agónico que devolvió la sonrisa a su afición.

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