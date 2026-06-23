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VÍDEO: Martin Odegaard lidera a Erling Haaland y la selección de Noruega en una emocionante celebración tipo «Viking Row» tras avanzar a las eliminatorias del Mundial
Las estrellas de Noruega se unen a los aficionados en una celebración tras el partido que se ha vuelto viral
Tras ganar 3-2 a Senegal y clasificar a las eliminatorias, los jugadores noruegos se unieron a sus seguidores en la celebración conocida como «Viking Row». Liderados por Odegaard, simulaban remos de drakkar junto a los aficionados. Esta celebración, inspirada en la tradición vikinga, consiste en que jugadores y aficionados se sientan en fila e imitan el movimiento de remo al ritmo de un tambor.
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Haaland desvela el plan previo al partido que hay detrás de su celebración
Haaland, autor de dos goles, reconoció que los jugadores habían acordado unirse a la afición antes del partido si conseguían el resultado necesario. El delantero del Manchester City declaró a Fox Sports: «Lo vi en Internet. Se ha vuelto viral. Martin me preguntó: “¿Nos unimos?”. Le respondí: “Si ganamos, hagámoslo”».
- Getty Images Sport
Nos espera la batalla por el primer puesto del grupo
Noruega afronta su mayor reto del torneo al medirse a Francia en un partido que definirá el primer puesto del Grupo I. A pesar de su récord perfecto en la fase de grupos, Haaland reconoció la dificultad y declaró tras el partido: «Probablemente nos ganen; probablemente ganen todo el torneo».
Sin embargo, los noruegos avanzarán a dieciseisavos con impulso tras su sólida campaña.