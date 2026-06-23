Noruega afronta su mayor reto del torneo al medirse a Francia en un partido que definirá el primer puesto del Grupo I. A pesar de su récord perfecto en la fase de grupos, Haaland reconoció la dificultad y declaró tras el partido: «Probablemente nos ganen; probablemente ganen todo el torneo».

Sin embargo, los noruegos avanzarán a dieciseisavos con impulso tras su sólida campaña.