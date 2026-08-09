Rashford ha regresado oficialmente al United, poniendo fin a un periodo de casi dos años alejado de la dinámica del primer equipo del club. El delantero de 28 años, que ha disputado 426 partidos con el club de su infancia, vio cómo su carrera en Old Trafford se estancaba tras una importante ruptura con el exentrenador Ruben Amorim. Esta fractura llevó a que el canterano quedara apartado y acabara saliendo cedido al Aston Villa y al Barcelona, y muchos creían que había disputado su último partido con el club el 12 de diciembre de 2024.

Sin embargo, el relato cambió el domingo, cuando Rashford llegó a Carrington para realizar la pretemporada. El internacional inglés recibió un descanso ampliado tras sus esfuerzos en el Mundial, pero su presencia de vuelta en la sede del United supone un nuevo comienzo bajo una nueva dirección. A su llegada, se tomó un tiempo para firmar recuerdos y posar para fotografías, respondiendo con un simple "gracias" mientras los aficionados le daban la bienvenida de nuevo, según el Daily Mail.



