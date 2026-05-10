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VÍDEO: Marcus Rashford emula a Lionel Messi con un magnífico tiro libre a favor del Barcelona contra el Real Madrid
Una actuación dominante en la primera parte
Rashford abrió el marcador a los nueve minutos con un disparo que se coló por la escuadra izquierda de Thibaut Courtois. El Barcelona dominó los primeros 45 minutos, consciente de que un triunfo o un empate le darían La Liga por segundo año. Ferran Torres amplió la ventaja en el 18, redondeando un inicio de ensueño.
Siguiendo los pasos de una leyenda del club
El espectacular gol de Rashford recordó de inmediato a una leyenda del club. Fue el tercer tanto de falta directa del Barça al Madrid en el siglo XXI, tras el de Messi en La Liga de 2012. En la primera parte, Rashford lideró a los azulgranas con dos tiros a puerta y un 76 % de acierto en el pase.
Buenas cifras en el Blaugrana
Rashford ya lleva 14 goles y 14 asistencias en 47 partidos con el Barcelona esta temporada, y se ha consolidado como pieza clave en el equipo de Hansi Flick. El jugador, de 28 años, ha expresado su deseo de seguir en el Camp Nou, aunque su contrato con el United dura hasta 2028.
- AFP
¿Ejercitará el Barça la opción de compra?
Con Michael Carrick al mando en Old Trafford, aún se desconoce dónde jugará Rashford la próxima temporada. El Barcelona tiene una opción de compra de 30 millones de euros, pero busca rebajarla por sus problemas económicos.