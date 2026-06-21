La pareja disfrutó de la arena blanca y las aguas turquesas, pero el fútbol nunca estuvo lejos: sus malabares con el balón en la orilla impresionaron a los aficionados y reforzaron la imagen de Lehmann como jugadora que vive por este deporte.

Lehmann es una de las futbolistas más seguidas del mundo gracias a su fuerte presencia digital. Combina su carrera profesional con una actividad constante en redes, donde cada publicación desata debates y la interacción de millones de seguidores.