Luis Díaz ha soportado una semana de emociones mixtas tras haber anotado un doblete en el PSG a mitad de semana. Sin embargo, la noche del colombiano en París fue interrumpida debido a una entrada peligrosa sobre Achraf Hakimi que resultó en su expulsión en el tiempo de descuento del primer tiempo tras una revisión del VAR.

No obstante, el exjugador del Liverpool fue utilizado desde el principio por Vincent Kompany en el Union Berlín el sábado por la tarde mientras el Bayern buscaba lograr 10 victorias consecutivas para comenzar la temporada de la Bundesliga.

Sin embargo, el Bayern se encontró por detrás en el primer tiempo gracias a Danilho Doekhi, el sólido defensa central que anotó su tercer gol de liga de la temporada. FC Hollywood respondió a través de Díaz poco antes del descanso, ya que remató frente a Frederik Rønnow desde un ángulo imposible.