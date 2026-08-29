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Vídeo: los suplentes guían a la Juventus para descifrar el enigma del Parma

Juventus vs Parma Calcio 1913
Juventus
Parma Calcio 1913
Serie A
Italia

La Juventus resolvió su enfrentamiento ante el Parma con un doblete sin respuesta en el estadio Allianz, después de armarse de paciencia frente al bloque defensivo de su rival durante toda una primera parte sin goles, antes de golpear a su adversario en el segundo tiempo a través del suplente Nicolás González y, posteriormente, Teun Koopmeiners en su primera aparición tras entrar en lugar del lesionado Andrea Cambiaso.

El equipo del entrenador Luciano Spalletti continuó con su arranque en la Serie A, logrando su segunda victoria consecutiva, mientras que el Parma se quedó sin goles por segundo partido consecutivo.

  • Presión de la Juventus y advertencia del Parma

    La Juventus entró al encuentro con presión temprana, y Manuel Locatelli y Douglas Luiz dirigieron la posesión en el centro del campo, mientras que Francisco Conceição causó molestias continuas a la defensa del Parma por la banda derecha. Luiz desperdició una ocasión con un disparo que pasó junto al poste en el minuto 27, antes de que Conceição golpeara el poste exterior con un potente remate en el minuto 33.

    Pero el Parma envió dos avisos tempranos; ya que Cristian Ordóñez desperdició una ocasión en el minuto 13, y luego Elbilal Touré envió un peligroso centro a Simone Lovatani en el minuto 15, sin que nadie lograra transformarlo en gol.

    Jonathan David estuvo cerca de dar la ventaja a los locales en el minuto 45+2, tras una jugada de Locatelli y Randal Kolo Muani, pero la defensa del Parma despejó su disparo, y la primera mitad terminó con empate sin goles.

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  • González abre el camino

    El Juventus reanudó la segunda mitad con un ritmo más rápido, y Kolo Muani desperdició dos ocasiones en el minuto 56, antes de que Spalletti diera entrada a Nicolás González en lugar de David en el minuto 57.

    El suplente no necesitó mucho tiempo para dejar su huella. Tras un primer disparo que pasó rozando la portería en el minuto 61, logró abrir el marcador en el minuto 62, después de un intento que rebotó en el poste antes de que él lo rematara con otro disparo que acabó en el fondo de las mallas.

    El Juventus mantuvo la presión en busca de un segundo gol, y Kolo Muani desperdició un mano a mano en el minuto 70 después de que el portero del Parma, Edoardo Corvi, brillara al detenerle. Por su parte, el Parma apenas puso a prueba al portero del Juventus, Guglielmo Vicario, mientras que sus balones tocaron el área de los locales solo nueve veces hasta el minuto 72. 

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  • Koopmeiners culmina la tarea

    Spalletti realizó un cambio forzado en el minuto 86 con la salida de Cambiaso lesionado y la entrada de Koopmeiners, antes de que el neerlandés sentenciara el resultado apenas dos minutos después. La jugada comenzó con un pase de Kolo Muani a Locatelli, quien habilitó el balón a Koopmeiners en la banda izquierda del área, y este último ejecutó un preciso disparo con la izquierda al ángulo bajo, anotando el segundo gol en el minuto 88.

    El Parma intentó recortar la diferencia en los últimos minutos, pero no logró generar una ocasión clara, antes de que Abdoulaye Kounata recibiera una tarjeta amarilla en el minuto 90+3 tras su entrada sobre Kolo Muani, para que el partido finalizara con victoria de la Juventus por 2-0.

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