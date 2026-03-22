VÍDEO: Los jugadores del Barcelona rinden un homenaje especial a Ronaldinho con motivo del 46.º cumpleaños de la leyenda del club

Tras las emotivas celebraciones, los hombres de Flick lograron una reñida victoria por 1-0 sobre el Rayo Vallecano. Esta victoria crucial les mantiene en lo más alto de la tabla con 73 puntos tras 29 jornadas, con una cómoda ventaja sobre el segundo clasificado, el Real Madrid, que suma 66 puntos tras haber disputado un partido menos. De cara al futuro, al líder de la liga le espera un calendario exigente. Se enfrentará al Atlético de Madrid a domicilio el 4 de abril en La Liga, antes de recibirlo cuatro días después en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. A continuación, el 11 de abril le espera un partido de liga contra el Espanyol, antes del crucial partido de vuelta europeo contra el Atlético el 14 de abril.