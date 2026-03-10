Getty Images Sport
VÍDEO: Los aficionados del Tottenham corean el nombre de Mauricio Pochettino en el vuelo del seleccionador de Estados Unidos para ver a su antiguo club enfrentarse al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones
Vuelve el cántico «Magic»
El ambiente en el vuelo se convirtió en una celebración similar a la de una terraza cuando se vio al técnico de 54 años. Los aficionados rápidamente comenzaron a corear el famoso cántico: «Es mágico, ya sabes... ¡Mauricio Pochettino!». La interacción se mantuvo animada durante todo el viaje, con muchos aficionados coreando descaradamente «Te queremos de vuelta» y «Tráelo a casa».
A pesar de sus posteriores etapas en el París Saint-Germain y en el Chelsea, rival del Tottenham, el argentino sigue siendo una figura muy querida entre los fieles seguidores del Tottenham. Sin embargo, los aficionados del Tottenham pueden enfrentarse a una dura competencia por el fichaje de su antiguo entrenador; según informes recientes, Pochettino también se ha convertido en uno de los principales candidatos para hacerse cargo del Real Madrid la próxima temporada.
Más que nostalgia: un indicio de regreso
El ambiente eléctrico en el vuelo a Madrid fue más que un simple reencuentro nostálgico entre los aficionados y un antiguo entrenador; se produce en medio de crecientes especulaciones sobre una posible reunión en un futuro próximo.
Aunque el seleccionador de Estados Unidos está centrado actualmente en liderar a su equipo en un grupo asequible del Mundial de 2026 contra Australia, Paraguay y uno de Eslovaquia, Koso, Turquía y Rumanía, recientemente declaró a Radiogaceta de los Deportes que sigue «abierto a todo» una vez que termine su contrato tras el torneo. En febrero, incluso criticó la falta de ambición del club tras su éxito en la Europa League la temporada pasada y reveló su deseo de ganar la Premier League y la Champions League antes de retirarse, situándolas incluso por encima del trofeo de la Copa del Mundo.
Con su etapa en Estados Unidos a punto de concluir tras el Mundial, los aficionados esperan que vuelva a ocupar el cargo cuando termine el mandato de Igor Tudor este verano. Sin embargo, aún está por ver si el Tottenham, actualmente en el puesto 16 de la tabla, seguirá en la Premier League para entonces.
El camino de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos
Pochettino se encuentra en la recta final de este ciclo de la Copa del Mundo, tras haberse incorporado a la selección estadounidense a mitad del mismo. Se le encomendó la tarea de llevar a Estados Unidos a la Copa del Mundo que se celebrará en su propio país, y esa Copa del Mundo se acerca rápidamente.
Estados Unidos jugará en marzo partidos amistosos contra Portugal y Bélgica antes de que Pochettino cierre la lista de convocados para el Mundial el 24 de mayo. A continuación, el equipo se enfrentará a Senegal y Alemania en partidos amistosos previos al Mundial, antes de su primer partido del torneo contra Paraguay el 12 de junio.
