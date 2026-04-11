VÍDEO: Los aficionados del Arsenal abuchean a su equipo pese a la ventaja de nueve puntos en la lucha por el título de la Premier League, tras una derrota ante el Bournemouth

El pitido final en el Emirates Stadium se escuchó entre murmullos de frustración: los aficionados del Arsenal abuchearon a su propio equipo tras una apática derrota por 2-1 ante el Bournemouth. El resultado agrava la preocupante tendencia del conjunto de Mikel Arteta, que ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones —un dato llamativo si se compara con las solo tres derrotas en los 49 encuentros anteriores esta temporada—.

Junior Kroupi silenció al público local y puso en ventaja a los visitantes a los 17 minutos. Viktor Gyokeres igualó de penalti, pero el Arsenal no reaccionó. Alex Scott marcó el 2-1 en el 74’ y la tensión estalló en protestas al final.