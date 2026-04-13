VÍDEO: Lisandro Martínez es expulsado por tirar del pelo a Dominic Calvert-Lewin, y los fans del United critican la «estúpida» decisión contra el Leeds

La tarjeta roja a Martínez provocó críticas de aficionados y comentaristas. Muchos seguidores, frustrados por la delicada situación del equipo, tildaron su acción de «estúpida» e «idiota» en redes sociales. Agarrar a Calvert-Lewin del pelo se vio como un riesgo innecesario que obligó al árbitro a expulsarlo.

«Ha sido una estupidez de Martínez, pero si eso es roja, deberían prohibir las coletas; claro que intentaba agarrar la camiseta», tuiteó @StevenDonovan02.

«Simplemente una estupidez de Martínez», tuiteó @JacobHorsfall_. «Parece un agarre accidental al perder el equilibrio, pero ¿por qué tenía la mano tan alta? Ya hemos visto rojas por lo mismo esta temporada».

@AdamJoseph añadió: «Decisión idiota de Martínez; siempre es tarjeta roja. No se puede tirar del pelo a Calvert-Lewin: en cuanto lo haces, le quitas la decisión al árbitro. Da igual la fuerza del tirón».

Gary Neville, comentarista del partido, no quedó impresionado con el rendimiento del United y afirmó: «El Leeds se merece ir ganando 2-0. Son, con diferencia, el mejor equipo».

Sobre la reacción del central ante la tarjeta roja, Neville añadió: «Parece perplejo, pero tirar del pelo se castiga con roja».