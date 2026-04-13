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VÍDEO: Lisandro Martínez es expulsado por tirar del pelo a Dominic Calvert-Lewin, y los fans del United critican la «estúpida» decisión contra el Leeds
Martínez es expulsado por tirar del pelo
Con el United 2-0 abajo por el doblete de Noah Okafor en la primera parte, la noche local empeoró en el 54', cuando Martínez vio la roja directa. Tras un forcejeo con el delantero del Leeds Calvert-Lewin, el «Carnicero» perdió la compostura y, según las repeticiones, tiró del pelo alrival, que cayó de espaldas.
El árbitro Paul Tierney consultó el VAR, revisó la acción en el monitor y le mostró la roja directa por conducta violenta.
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Reacción furiosa ante una destitución «idiota»
La tarjeta roja a Martínez provocó críticas de aficionados y comentaristas. Muchos seguidores, frustrados por la delicada situación del equipo, tildaron su acción de «estúpida» e «idiota» en redes sociales. Agarrar a Calvert-Lewin del pelo se vio como un riesgo innecesario que obligó al árbitro a expulsarlo.
«Ha sido una estupidez de Martínez, pero si eso es roja, deberían prohibir las coletas; claro que intentaba agarrar la camiseta», tuiteó @StevenDonovan02.
«Simplemente una estupidez de Martínez», tuiteó @JacobHorsfall_. «Parece un agarre accidental al perder el equilibrio, pero ¿por qué tenía la mano tan alta? Ya hemos visto rojas por lo mismo esta temporada».
@AdamJoseph añadió: «Decisión idiota de Martínez; siempre es tarjeta roja. No se puede tirar del pelo a Calvert-Lewin: en cuanto lo haces, le quitas la decisión al árbitro. Da igual la fuerza del tirón».
Gary Neville, comentarista del partido, no quedó impresionado con el rendimiento del United y afirmó: «El Leeds se merece ir ganando 2-0. Son, con diferencia, el mejor equipo».
Sobre la reacción del central ante la tarjeta roja, Neville añadió: «Parece perplejo, pero tirar del pelo se castiga con roja».
- Getty Images Sport
Casemiro da esperanzas al United
A pesar de jugar con uno menos, el United amplió la ventaja cuando Casemiro remató un pase de Bruno Fernandes y marcó.
Con esta derrota, el United queda tercero, empatado con el Aston Villa, mientras el Liverpool se mantiene quinto, a tres puntos.