VÍDEO: Lionel Messi se encuentra con Tom Holland en un nuevo y divertido clip promocional de la película «Spider-Man: Brand New Day»

El vídeo promocional llega en un momento ajetreado para Holland, que promociona su cuarta película como el héroe de Marvel. El actor británico ha destacado en el Mundial 2026 y visitó Madrid para hablar de su filme y de su pasión por el fútbol.

Durante el viaje, llegó a señalar al jugador del Barcelona Lamine Yamal como el Spider-Man perfecto por su agilidad y velocidad.

Su regreso al cine llega tras *Uncharted* (2022) y antes del nuevo filme de Marvel, además de protagonizar *The Odyssey* de Christopher Nolan, por lo que le espera un verano intenso.

A pesar de su apretada agenda de rodajes, Holland sigue mostrando su pasión por el fútbol y ya había expresado su admiración por Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, famoso por celebrar sus goles con un gesto de araña.