AFP
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VÍDEO: Lionel Messi recibe un insólito regalo de jubilación de un árbitro en la emotiva despedida de Argentina ante Benín
Un extraño regalo de despedida
Messi se despidió del fútbol internacional tras la victoria de Argentina por 3-0 en un amistoso ante Benín en el Estadio Monumental. Sin embargo, las escenas posteriores al partido dieron un giro inesperado gracias al árbitro chileno Fernando Vejar. Tras el pitido final, Vejar se acercó al ocho veces ganador del Balón de Oro, le ofreció un apretón de manos y un guiño, y le entregó sus tarjetas amarilla y roja como regalo de despedida.
El extraño intercambio dejó al portero de Benín Saturnin Allagbe visiblemente desconcertado mientras observaba desde cerca. Messi, que marcó de penalti en el minuto 71 en su internacionalidad número 208, ampliando su récord, no pareció especialmente apegado al inusual recuerdo. Poco después, se vio a la cantante argentina de folk Soledad Pastorutti sosteniendo las tarjetas de plástico del colegiado tras su actuación posterior al partido.
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Lágrimas en el Monumental
Aunque la peculiar presentación del árbitro acaparó la atención, la noche estuvo marcada en última instancia por la emoción en estado puro. El delantero de 39 años había anunciado su retirada internacional en agosto tras la dolorosa derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.
La previa del choque ante Benín fue, como correspondía, especialmente emotiva. Messi se mostró visiblemente conmovido mientras el autobús del equipo avanzaba entre un apasionado mar de aficionados a las puertas del estadio de River Plate. Ya dentro, los 85.000 espectadores presenciaron una victoria rutinaria, con los goles anteriores de Nicolas Otamendi y Nico Paz antes del contundente lanzamiento desde el punto de penalti de Messi. Sus compañeros, entre ellos un Enzo Fernandez entre lágrimas, apenas podían contener la emoción mientras el icónico capitán se dirigía al estadio desde el círculo central.
En su discurso de despedida, Messi repasó una brillante carrera internacional de dos décadas, en la que conquistó el Mundial de 2022, la Copa América y la Finalissima. «No volver a venir aquí y dejar de estar con la selección argentina me va a doler muchísimo», admitió ante el público. «Si dependiera de mí, me encantaría estar aquí toda mi vida, porque jugar con Argentina es lo más hermoso que hay».
El veterano atacante reconoció la reciente decepción ante España y señaló que la selección luchó hasta el final pese a que ya apenas le quedaban fuerzas. También quiso rendir homenaje a sus antiguos compañeros y dedicó un emotivo recuerdo a su difunto padre, Jorge, que falleció en agosto. «Voy a echar muchísimo de menos jugar aquí», añadió Messi. «Me voy agradecido, orgulloso y en paz».
- AFP
¿Qué le espera ahora a Argentina?
Argentina debe afrontar ahora un futuro incierto sin su líder talismánico. El seleccionador Lionel Scaloni se enfrenta a la ingrata tarea de reconstruir su plantilla tras la reciente derrota en la final del Mundial y la retirada definitiva del mejor jugador de la historia del país.
Para Messi, el foco pasa por completo a sus compromisos con su club. El delantero legendario tratará de canalizar la energía que le queda para terminar con fuerza la temporada nacional con el Inter Miami, dejando atrás un legado internacional que probablemente nunca tendrá comparación.
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