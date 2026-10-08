Aunque la peculiar presentación del árbitro acaparó la atención, la noche estuvo marcada en última instancia por la emoción en estado puro. El delantero de 39 años había anunciado su retirada internacional en agosto tras la dolorosa derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.

La previa del choque ante Benín fue, como correspondía, especialmente emotiva. Messi se mostró visiblemente conmovido mientras el autobús del equipo avanzaba entre un apasionado mar de aficionados a las puertas del estadio de River Plate. Ya dentro, los 85.000 espectadores presenciaron una victoria rutinaria, con los goles anteriores de Nicolas Otamendi y Nico Paz antes del contundente lanzamiento desde el punto de penalti de Messi. Sus compañeros, entre ellos un Enzo Fernandez entre lágrimas, apenas podían contener la emoción mientras el icónico capitán se dirigía al estadio desde el círculo central.

En su discurso de despedida, Messi repasó una brillante carrera internacional de dos décadas, en la que conquistó el Mundial de 2022, la Copa América y la Finalissima. «No volver a venir aquí y dejar de estar con la selección argentina me va a doler muchísimo», admitió ante el público. «Si dependiera de mí, me encantaría estar aquí toda mi vida, porque jugar con Argentina es lo más hermoso que hay».

El veterano atacante reconoció la reciente decepción ante España y señaló que la selección luchó hasta el final pese a que ya apenas le quedaban fuerzas. También quiso rendir homenaje a sus antiguos compañeros y dedicó un emotivo recuerdo a su difunto padre, Jorge, que falleció en agosto. «Voy a echar muchísimo de menos jugar aquí», añadió Messi. «Me voy agradecido, orgulloso y en paz».



