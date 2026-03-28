VÍDEO: Lionel Messi observa atónito cómo Nico Paz marca un impresionante gol de falta para Argentina contra Mauritania

Al marcar de falta, Paz se unió a un selecto grupo de jugadores que han asumido con éxito las responsabilidades en las jugadas a balón parado en ausencia de la estrella del Inter Miami. Al reflexionar sobre su gol tras el partido, Paz se mostró humilde ante las comparaciones con el mejor de todos los tiempos. «Es algo con lo que he soñado toda mi vida. He visto los goles de Messi toda mi vida, pero es muy difícil [imitarlo en los tiros libres]. Estábamos hablando de ello; la posición es más fácil para un jugador zurdo que para uno diestro. Si fuera al otro lado, lo lanzaría Thiago [Almada]. Me centro en trabajar duro cada día, en entrenar bien. Sería un sueño estar en el Mundial», declaró el centrocampista a los periodistas.