Messi respondió casi de inmediato, rematando un centro preciso antes de definir con un manual en el minuto 11. A partir de ahí, el Inter Miami se puso en marcha, y Telasco Segovia marcó apenas 15 minutos después para dar a las Garzas una ventaja de 2-1. Messi añadió después su segundo gol para poner el 3-1 antes de que Micael marcara el cuarto antes del descanso.

El Atletico recortó distancias por medio de Rafa Llorente, que firmó un increíble disparo con efecto hacia dentro desde las inmediaciones del área. Después, el partido se detuvo por las condiciones meteorológicas antes de reanudarse aproximadamente 30 minutos más tarde.



