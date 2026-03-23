VÍDEO: Lionel Messi marca el 71.º gol de falta de su carrera y supera al legendario brasileño Pelé, mientras el portero del New York City FC, Matt Freese, queda en una situación totalmente embarazosa

El Inter Miami ha tenido un buen comienzo en la temporada 2026 de la Major League Soccer, tras sumar diez puntos en sus cinco primeros partidos, lo que le sitúa en tercera posición de la Conferencia Este, por detrás del líder, el Nashville SC, y del New York City FC, este último su rival del domingo.

En el Yankee Stadium se vivió un espectáculo entretenido, en el que Gonzalo Luján adelantó al Miami en el minuto cuatro, antes de que el New York respondiera para ponerse por delante gracias a los goles de Nicolás Fernández y Agustín Ojeda. Sin embargo, el equipo local no estuvo mucho tiempo por delante, ya que Messi se adelantó para marcar desde lejos, con un tiro libre que se desvió y se coló por encima del portero Matt Freese.

Fue otro momento de inspiración del argentino ganador del Mundial, y el Miami acabó llevándose los tres puntos gracias al gol de la victoria del defensa Micael en el minuto 74.