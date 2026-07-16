VÍDEO: Lionel Messi examina la botella de agua de Jordan Pickford, que contenía notas clave sobre la tanda de penaltis, tras eliminar a Inglaterra del Mundial

Tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial, las imágenes mostraron a Messi revisando la botella de agua de Pickford después del pitido final. Un miembro del cuerpo técnico argentino recogió la botella del campo y se la entregó al capitán, quien examinó las notas sobre la tanda de penaltis pegadas en su lateral.

Luego la botella pasó entre los jugadores; Enzo Fernández sonrió al ver su nombre junto a notas sobre su forma de lanzar penaltis. Ocurrió tras la remontada argentina que les dio el pase a la final.

Pickford había estudiado a los lanzadores argentinos, pero la derrota inglesa en el tiempo reglamentario hizo innecesarias sus notas.