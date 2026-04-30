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VÍDEO: Lionel Messi, «emocionado», se presenta ante la plantilla de la UE Cornellà tras la compra sorpresa del club catalán
«Te apoyo todos los fines de semana»
Lionel Messi, quien el 16 de abril compró la UE Cornellá de la quinta división española, ya mostró su influencia como nuevo propietario. En un vídeo a la plantilla y al cuerpo técnico, afirmó:
«Quería presentarme y haceros saber que estamos aquí para crecer y ayudar en lo que sea necesario», afirmó. «Tenemos mucho entusiasmo por este nuevo proyecto. Os sigo y os apoyo cada fin de semana».
Los jugadores reaccionan ante el propietario superestrella
Más allá del respaldo financiero, la exestrella del Barcelona sigue el equipo con interés en redes y ya ha cambiado el ambiente del club, convirtiendo a un modesto local en noticia mundial.
Además, el Cornellá ya está matemáticamente en los play-offs de ascenso a Segunda RFEF a falta de dos jornadas, lo que ofrece el escenario ideal para que la era de Messi como propietario arranque con un título.
Objetivos del nuevo proyecto
La compra del Cornellá se ve como una apuesta estratégica por un club conocido por su cantera. El club tiene una larga trayectoria formando talentos de élite, como Jordi Alba, Gerard Martín y Javi Puado. Al tomar las riendas de un «club formador», Messi se posiciona como guardián del legado futbolístico catalán.
Su meta es clara: impulsar un crecimiento progresivo y sostenible. Con su apoyo público y seguimiento cercano, Messi ha dado el pistoletazo de salida a una era de gran ambición y compromiso institucional.
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¿Y ahora qué?
Con los play-offs cerca, los jugadores deben estar a la altura de las ambiciones de su propietario. El objetivo de Messi es claro: un ascenso progresivo y sostenible por las divisiones españolas. Aunque la atención sigue en su presencia digital y en el apoyo que brindó este fin de semana desde la distancia, la prueba definitiva será si su entusiasmo se traduce en un rápido ascenso por la pirámide del fútbol español.