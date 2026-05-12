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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Yosua Arya

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VÍDEO: Lamine Yamal se burla del Real Madrid con una camiseta personalizada del Barcelona en el desfile por el título de La Liga y reitera su promesa sobre la Liga de Campeones

L. Yamal
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Barcelona vs Real Madrid
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Lamine Yamal se burló del Real Madrid durante el desfile del Barcelona por el título de La Liga con una camiseta personalizada provocativa y una publicación mordaz en las redes sociales. La joven estrella también aprovechó las celebraciones para prometer a la afición que pronto podría llegar una victoria en la Liga de Campeones.

  • Una estrella del Barcelona se burla de sus rivales durante el desfile por el título

    Yamal, aún recuperándose de una lesión, participó en la celebración de La Liga del Barcelona. El joven extremo, que se perdió el final de la temporada por una lesión en el tendón de la corva —incluido el 2-0 ante el Real Madrid que les dio el título—, se unió a sus compañeros ante miles de aficionados. Yamal aprovechó el momento para lanzar una pulla a su archirrival. Durante el desfile lució una camiseta del Barcelona con el lema: «Gracias a Dios que no soy madridista».

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  • Yamal promete triunfos en Europa

    A pesar de las bromas, Yamal se mostró reflexivo con los mediosdelclub durante las celebraciones. Destacó la importancia del título tras un periodo difícil y, con la mirada en Europa, pidió a la afición que confíe en las ambiciones del equipo.

    «Es increíble», admitió. «Los aficionados siempre están con nosotros, en los buenos y malos momentos. Este es el club de nuestras vidas. Los queremos y debemos valorar cada título, porque no es fácil. Pasamos años difíciles, pero ahora lo disfrutamos».

    «Es lunes, la gente en Barcelona trabaja, pero aún así están aquí con nosotros. ¿Un desfile por la Champions? Sin duda. Mis padres me enseñaron que un hombre cumple su palabra… y la traeremos de vuelta a Barcelona».

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    Mantener la concentración en la recuperación de la lesión

    Aunque ganó La Liga, Yamal aún se recupera de su lesión. Su meta es volver a jugar y estar en la selección española para el Mundial 2026 en Norteamérica, donde La Furia Roja está en el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

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