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Vídeo. "Ladrón": insulto directo al árbitro. Di María imita a Messi y se corona en la Supercopa

Estudiantes
Rosario Central
Supercopa
Ángel Di María
L. Messi
Argentina

La revolución de Verón, y una batalla feroz

El club Rosario Central se proclamó campeón de la Supercopa Internacional de Argentina tras vencer a Estudiantes de La Plata por 3-1 en el estadio Madre de Ciudades, conquistando así el decimocuarto título de su historia (cinco campeonatos de Primera División y nueve copas nacionales).

Además de las polémicas decisiones arbitrales durante el encuentro, Di María desempeñó un papel decisivo al marcar dos goles.

El partido enfrentó al líder de la liga de 2025 con el ganador del título de la Copa de Campeones de ese mismo año.

El encuentro tuvo un final polémico que incluyó violentos altercados entre los jugadores, puñetazos y acusaciones del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, contra el árbitro Darío Herrera, quien ni siquiera pudo pitar el final del partido, según informó el diario Marca.

  • La genialidad de Di María y la revolución de Verón

    El diario español señaló que el partido comenzó con gran intensidad desde el primer segundo. Tras 53 segundos, Estudiantes se adelantó con un gol de Alexis Castro.

    Y continuó: "Y pese al gol tempranero y a la lesión de jugadores de Estudiantes -uno de ellos el uruguayo Gabriel Neves, que fue trasladado al hospital en ambulancia por una lesión en la muñeca-, Rosario Central logró alcanzar el empate gracias al brillo de Ángel Di María, que anotó un golazo de tiro libre, imitando así el estilo de su amigo Messi".

    La remontada de Rosario Central se completó antes del final de la primera parte con un penalti que anotó Di María, para firmar su segundo gol, el que encendió el partido, sobre todo porque el penalti, señalado tras la revisión del videoarbitraje asistente, a raíz de un contacto entre Leandro González Pírez y Enzo Copetti, enfureció enormemente al jugador de La Plata.

    Por ello, Verón no dudó en comentar: "Es increíble cómo los dejan hacer estas cosas hasta este punto, robarte. Algo injustificable. ¿Es esto lo que nos empuja a venir hasta aquí? Una farsa ridícula".


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  • Aquí empezó la guerra: "Toda la pelota es tuya, ladrón"

    Y así continuó la situación hasta el tiempo de descuento de la segunda parte. Fernando Muslera, guardameta de Estudiantes, intentó rematar con desesperación, pero su intento acabó en fracaso, y en un contraataque, Julián Fernández anotó el último gol, dejando el marcador en 1-3.


    Marca continuó: "Y aquí comenzó la guerra. Un enfrentamiento intenso, salpicado de empujones y puñetazos entre los jugadores de ambos equipos, que obligó a los dos conjuntos a retirarse rápidamente a los vestuarios antes de reanudar el partido".


    Y añadió: "Y en medio del caos, el presidente del Estudiantes, Juan Sebastián 'la Brujita' Verón, bajó al terreno de juego y se dirigió al árbitro diciendo: 'Toda la pelota es tuya, ladrón', reavivando la mecha de su anterior desavenencia en 2015 tras la polémica en torno al reconocimiento por parte de la Asociación del Fútbol Argentino del título de liga del Rosario Central".

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