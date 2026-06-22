Egipto venció 3-1 a Nueva Zelanda este lunes en la segunda jornada del Grupo 7 de la Copa del Mundo 2026.

Finn Sorman adelantó a Nueva Zelanda en el 15' con un cabezazo ante la pasiva defensa egipcia.

En la segunda parte, Egipto remontó con tantos de Mustafa Abdel Raouf Zico (59'), Mohamed Salah (67') y Mahmoud Hassan Trezeguet (82').









Egipto desperdició varias ocasiones en la segunda parte, la más clara en el 93’, cuando Zico, tras regatear al portero, tardó en rematar.









Es el primer triunfo de Egipto en una fase final del Mundial tras participar en 1934, 1990, 2018 y 2026.

Egipto lidera el grupo con 4 puntos, seguido de Irán y Bélgica con 2, mientras que Nueva Zelanda tiene 1.







