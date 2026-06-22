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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Vídeo: «La primera vez en la historia»... Egipto hace historia al vencer a Nueva Zelanda y liderar el grupo

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Nueva Zelanda vs Egipto
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Egipto
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M. Salah
M. Ziko
Nueva Zelanda
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Una noche histórica para los Faraones

Egipto venció 3-1 a Nueva Zelanda este lunes en la segunda jornada del Grupo 7 de la Copa del Mundo 2026.

Nueva Zelanda se adelantó en el 15 con un cabezazo de Finn Sormann ante la pasiva defensa egipcia.

En la segunda parte, Egipto remontó con tantos de Mustafa Abdel Raouf Zico (59'), Mohamed Salah (67') y Mahmoud Hassan Trezeguet (82').



Egipto desperdició varias ocasiones en la segunda parte, la más clara en el 93’, cuando Zico, tras regatear al portero, tardó en rematar.



Es el primer triunfo de Egipto en fases finales del Mundial tras participar en 1934, 1990, 2018 y 2026.

Egipto lidera el grupo con 4 puntos, seguido de Irán y Bélgica con 2, mientras que Nueva Zelanda tiene 1.



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